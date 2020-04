Continúa el ingreso de personas a Tarija de manera legal e ilegal

“Continúan llegando personas a Tarija, algunos lo hacen de manera legal otros de forma ilegal y van a seguir llegando, existen algunas que bajan del motorizado y se quedan a medio camino, no nos están engañando a nosotros, queremos que se obre de manera responsable, que se notifique al Sedes para que hagamos las recomendaciones y se realice el seguimiento respectivo, nadie está libre de no contagiarse con esta enfermedad, lo mejor es comunicar, para que trabajemos con migraciones y otras instancias para que hagamos el seguimiento”, dijo Paul Castellanos director del Sedes a los medios de comunicación en conferencia de prensa ayer por la mañana en el auditorio de esa institución.

Castellanos, refiriéndose a la llegada de gente a Tarija, dijo, “ya no depende de nosotros el hecho de que la gente esté volviendo de fuera del país, este volviendo del interior del país, muchos estudiantes que de Tarija se irán a sus lugares de origen, ahí tienen que ayudar otras autoridades, sobre todo, los municipios, hemos pasado varias notas y no hemos tenido respuestas, son los alcaldes que tienen que preparar albergues, para toda esa gente asintomática y para los que tienen sintomatología; lamentablemente hasta ahora, no tenemos respuesta y que la alcaldía aquí en Tarija nos diga, donde los vamos a llevar a estos pacientes”, manifestó la autoridad de salud.

El director del Sedes, dijo también, que la única forma de que se pueda hacer un control efectivo de la pandemia, es aislando a las personas portadoras del virus, sintomáticos y asintomáticos, y por ello se está coordinando, pero, dijo al respecto, “los municipios están retrasando su trabajo, quiero ser más claro, nosotros quisiéramos tener una respuesta escrita donde nos digan los lugares a disposición para que funcionen estos albergues con alimentación y las mejores condiciones, para que las personas pudieran estar cómodas, bien cuidadas y nosotros pondremos la asistencia médica para el monitoreo correspondiente, mientras tanto seguimos a la espera de respuestas”, concluyó la autoridad del Coed en Tarija.

René Montoya

