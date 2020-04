Sectores de trabajadores independientes también piden “Canasta Familiar”

Trabajadores, hombres y mujeres, que trabajan por cuenta propia y que a diario están en la esquina de radio “Fides”, en grupo llegaron a la plaza principal y también pidieron la otorgación de la Canasta Familiar de 400 bolivianos otorgada por el gobierno.

Los representantes, Jhonny Gonzales y Virginia Mogro, manifestaron la necesidad que tienen de ayuda, no pueden trabajar por la cuarentena, en consecuencia no tienen ingresos con qué sustentar a sus familias, “la ayuda del gobierno tendría que darse a todos”.

Informaron que una abogada les entregó un donativo personal el miércoles, que les ayudará unos cinco días, sin embargo, después no saben qué ocurrirá. Revelaron que algunos propietarios de los cuartos donde viven, “no les perdonan un solo día y les cobran puntual”.

Desocupados

La presidenta de los Trabajadores Calificados Desocupados, Jaqueline Peñaranda expresó la preocupación del sector, frente a la crisis que atraviesan por la suspensión de actividades en la cuarentena y al no tener fuente laboral fija, las familias pasan hambre. Exigen colaboración de alimentos y devolución de las AFPs.

Peñaranda en medio de angustia y al borde del llanto, recriminó a las autoridades locales e instituciones por no atender sus peticiones. “Estábamos luchando por una fuente de empleo, es triste saber que se han olvidado de ser solidarios, ni Quecaña y el alcalde se han pronunciado para que hagamos la visita a los que buscan trabajo, en las orillas la gente no tiene ni para comer, pido a los empresarios, a los que tienen, donde está el Comité Cívico que no abre sus puertas y recolecta kilo por kilo”, aseveró.

A la falta de dinero, añade el incremento en los precios de la canasta familiar como la harina y huevo. Respecto a las ollas comunes, indicó que solo abastece para unas cuantas familias y otras quedan al margen. “No es justo que no nos llamen ni para darnos azúcar, nos pongamos en marcha, el día que mueran no se van a llevar sus casas y movilidades”, afirmó.

Criticó que los bonos nacionales solo beneficien a algunos sectores y se olviden de las clases trabajadora. “No hay bono para la gente que no tiene salario, se olvidaron de las madres soltera, de cocineros, de la empleada doméstica, es una pena, no solo tres sectores saben comer”. Peñaranda anunció la recolección de firmas para la devolución de la AFPs, para paliar la crisis en lo que transcurre la emergencia sanitaria.

Reiteró la petición de víveres para el sector, aproximadamente 600 personas componen la Asociación.

Pedidos de autoridades

La Diputa Nacional Maida Paz planteó a la presidenta Jeanine Añez, la devolución de los aportes por monto de 3.500 Bs mediante decreto supremo, como medida para combatir la crisis económica que afecta a los ciudadanos, que no percibirán bonos.

La extensión para más beneficiados en el país va en aumento, la presidenta del Senado, Eva Copa pidió ampliar el bono de la canasta familiar a más sectores, como las madres solteras, instando al gobierno a coordinar con Gobernaciones y Municipios. “Vemos con mucha preocupación, hay sectores que no están entrando, madres solteras que viven del día, esperamos que pueda una reflexión, son las Gobernaciones y Municipios quienes tienen datos reales de la población, los Slims, los centros de acogida”, manifestó.

Trabajadores independientes también piden Canasta Familiar

El dirigente del transporte libre, Luis Caso Vaca, el miércoles, declaró que la ayuda del gobierno es “discriminatoria”, los transportistas están parados, sin ingresos, esta situación puede tornarse insostenible si no hay alguna cooperación para preservar la cuarentena.

