Gobernador pide no politizar ni criminalizar el coronavirus

El Gobernador de Tarija en una respuesta a las versiones, críticas en insinuaciones sobre el accionar contra el coronavirus, pidió no politizar este asunto y a los enfermos curarlos, no criminalizarlos como algunos lo están haciendo por las redes sociales.

Las autoridades están en la primera línea de batalla, estamos trabajando, afirmó al nombrar a varias entidades y pedir tomar las medidas de seguridad necesarias en este tema y que deben cooperar todos, la ciudadanía tiene que estar tranquila.

Hay que vivir con la pandemia, es una realidad inevitable, agregó al indicar que lo importante es enfrentarla sin críticas ni ataques al sistema ni médicos ni enfermeras, para evitar los contagios no hay que salir de casa, si hay algún síntoma reportarlo.

Evitar el mal ambiente con críticas y desinformación por las redes, todo el personal en contacto con el enfermo tiene el material de bioseguridad necesaria, emergencias del hospital está separado del recinto donde se atenderá a posibles sospechosos del coronavirus. “Hemos separado las cosas, no estamos usando emergencias para atender problemas respiratorios, todo el personal está preparado, desde la puerta, lo contrario sería irresponsable”, agregó al pedir colaboración.

Qué triste que no nos demos cuenta que la política, en la crisis, en la coyuntura actual, sobra, me parece que es innecesario responder algunas cosas cuando el problema ahora es salvar vidas, que la situación actual no se expanda.

Consultado por Nuevo Sur sobre las versiones de que el personal de salud en contacto con el enfermo de Covid 19, no tiene la indumentaria de bioseguridad, contestó: “no es evidente, no hay un solo funcionario en contacto con el enfermo, que no esté debidamente preparado”. “No es evidente, lo que hemos hecho es separar el área de emergencia y de terapia, no están llegando a emergencia las personas que tienen afecciones pulmonares (indicio de Covid 19) no vamos a recibirlas en emergencia, hemos creado un protocolo especial”, afirmó.

Oliva aseguró que no están exponiendo a nadie y espera que todos entiendan que es una pelea donde hay que ganar al coronavirus, no a la intriga, la crítica, la desinformación o la especulación que lastima a los propios médicos que están jugándose la vida.

“A los médicos que están en primera línea, no a aquellos que probablemente estén en segunda o tercera línea, sino los que están enfrentando el problema, hay médicos en contacto directo, ellos deberían merecer nuestra consideración.

Ahora se sabrá quiénes trabajan por vocación

El Gobernador Adrián Oliva, declaró que ahora, en medio del Covid 19, se sabrá quiénes trabajan por vocación, en todas las profesiones se juró trabajar por la población, “este es el momento, aquí vamos a saber quiénes asumieron por vocación una profesión”.

Se sabrá quiénes están defendiendo a su pueblo y entenderemos a aquellos que están preocupados, no se puede obligar a trabajar a quien no quiere, si alguien a estudiado para defender la vida, que cure a los enfermos, sostuvo al pedir respaldo a quienes trabajan.

Quienes no trabajan que no generen mal ambiente, pidió al ironizar, que cooperará con los necesitados, aunque sin comentar la caridad. Cuando uno comenta deja de ser tal, “hay quienes hacen sonar las monedas cuando las tiran al saco, para que otros escuchen”.

Hay gente que está poniendo mucho más de lo que le corresponde, hablemos de su tiempo, disposición, voluntad, dijo al indicar que cada uno tiene un rol, algunos tienen la tarea más pesada, dijo al asegurar que siguen trabajando y hará algunos anuncios en breve.

Fernando Barral Zegarra

