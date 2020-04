Alcalde de Yacuiba desmiente a Director del Hospital y se estrella contra medio de comunicación

El alcalde de Yacuiba, Remiro Vallejos, mediante una conferencia de prensa, rechazó rotundamente lo manifestado por el director del Hospital Rubén Zelaya, Oscar Aliaga, que una nota dirigida el director del Sedes, expresa su preocupación por la falta de equipo de protección para el personal de Yacuiba, indicando que la principal Autoridad del Gobierno Municipal, se habría negado a dotar estos equipos, alegando que no tendría responsabilidad, debido a que serían empleados del TGN.

El Alcalde fue duro contra el director del Hospital Rubén Zelaya, al indicar que es un “irrespetuoso y un quejoso de todo y de nada”. “Este señor ya nos tiene acostumbrado a estas situaciones (…) no tiene capacidad para resolver los problemas técnicos dentro del hospital; pareciera que los técnicos del hospital ni siquiera le hacen caso. Sin embargo, para ser desidioso y ponzoñoso, es el primero”.

Vallejos indicó que esta acción obedece a intereses políticos. “Estoy seguro que detrás de él hay otra gente, que de seguro son políticos, que están tratando de hacer quedar mal la gestión de salud (…) Siempre nos están haciendo la guerra”. Aclaró que no hubo el fin de semana reunión del COEM, como indica la nota, sino una reunión de autoridades electas y otras instituciones donde el Director no fue invitado y a pesar de eso se lo admitió incluso con uso de la Palabra.

También aprovechó la conferencia para cuestionar el titular de portada del diario El Andaluz, y otros titulares en medios de información digitales. “En la portada del Diario El Andaluz de Tarija, tergiversan la información de principio a fin, (con el diario en mano), y esto tiene dosis política de querer enfrentar al Gobierno Municipal, con el Gobierno Departamental, y el Gobierno Nacional”, Sin embargo, la redacción de esta casa periodista se basa como fuente oficial, la carta firmada por el Director del Hospital.

En su aclaración, el acalde se basó en el informe para explicar qué Secretaría Municipal de Salud SAFCI y el Administrador del Hospital Rubén Zelaya, se dotó de equipos de protección o bioseguridad, insumos y otros, para el personal de los puestos de control de Pocitos, Campo Pajoso y otros, así como también para todos los Centros de Salud de 1º y 2º Nivel que dependen del Municipio.

Dijo que todo lo que demás que falte, se les irá dotando, enfatizando que debido a que el Ministerio de Salud no reglamentó dentro de los diez días el DS Nº 4174. Sino recién el 20 de marzo del 2020 que conocimos, el 23 del mismo mes y año, el Gobierno Municipal Reglamentó las Compras Directas permitidas por el DS Nº 4174”.

Dijo que el Municipio tiene el deber de cumplir con la atención a todos los Centros de Salud de 1º y 2º Nivel que son de sus competencias, incluso en el Segundo Nivel (Hospital Rubén Zelaya) donde se prestan atenciones de tercer nivel, que no son de su competencia, para que no queden desabastecidos y no se presenten problemas.

“ No obstante aquello, se debe aclarar que cada entidad se rige por la norma (CPE, Ley SAFCO, Ley de Administración Presupuestaria, Leyes Financiales y otros), que regulan la programación de operaciones y gastos debidamente apropiados en sus propias entidades; lo que significa, que no podemos atender requerimientos cuyo ejercicio de competencia corresponda a otras entidades y niveles de gobierno, porque la gestión de salud, es una gestión concurrente y compartida entre todos los niveles de Gobierno”, manifestó.

Indicó que la GAMY cumplirá con su deber de garantizar el funcionamiento de servicios. “Además que el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, tomó en serio y con mayores acciones en las medidas de prevención y control de que la Enfermedad del CORONAVIRUS (COVID 19), para que no pueda llegar a Yacuiba, equipando los centros de salud en función a su disponibilidad y sostenibilidad financiera, se colocó y puso en funcionamiento las casetas de control en San José de Pocitos y en Campo Pajoso con sus equipos de protección y garantizando los turnos y alimentos, transporte y otros; ayudó a equipar el Hospital prestando camas de terapia intensiva para el Hospital Fray Quebracho y Colchones a la Infraestructura del Hogar de Ancianos donde se atenderá la cuarentena de casos aislados”.

Dejó en claro que el Gobierno Autónomo Municipal, es el único financiador de atención en salud en Yacuiba, con atenciones que corresponde a primero y segundo nivel e incluso de muchos servicios de tercer nivel, incluso financió el SUSAT sin que se lo haya devuelto todos sus gastos. “NO se puede decir, que el Alcalde haga negado la dotación de equipos médicos y de bioseguridad e insumos; al contrario, el Municipio es el que atiende todos los problemas de salud, lo que no hace el Gobierno Regional y Departamental”

Explicó que en la reunión se recomendó que cada entidad, dirijan cartas a los Ministerios del ramo, para que ayuden a cubrir las necesidades de sus propios entes; donde el mismo Director del Hospital Rubén Zelaya y el Coordinador de la Red de Salud, reconoció que no recibieron ayuda del SEDES ni del Ministerio de Salud.

El Alcalde Vallejos, finalizó indicando que “Somos de palabra y acción, como Gobierno Municipal estamos actuando de manera eficiente y oportuna para resguardar la salud del Pueblo. “Lamentamos tener que aclarar, y desmentir al Director del Hospital, y le pedimos que se retracte de la actitud realizada que solo alarma a la población” enfatizó Vallejos, a tiempo de hacer conocer que se envió una nota al Director Ejecutivo del del SEDES Tarija, aclarando la situación.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet