Recomiendan a periodistas que entrevistaron a sacerdote con COVID19 a aislarse

Después que se conoció que un medio de comunicación, entrevistó en pasados días al sacerdote Calderón, es que surgieron diversas susceptibilidades por parte de la población que vio esta entrevista en redes sociales, es que el directos del Sedes, Paul Castellanos indicó que todos debemos ser responsables de nuestra salud en este tiempo tan complicado que nos está tocando vivir. “Hay personas que le hicieron entrevistas, que estuvieron próximo a este sacerdote, entonces ellos de manera responsable, tienen que someterse a una cuarentena más estricta en su domicilios, precautelando obviamente su salud y la de su familia” expresó.

En caso de que presenten algún síntoma, serán atendidos de manera inmediata, por personal de salud capacitado para este tipo de casos, los cuales le van a hacer el muestreo.

Si pasan los 14 días después de haber estado en contacto y no tienen síntomas, significa que no tienen la enfermedad, por ende no fueron contagiados ni son portadores del coronavirus, explicó Paul Castellanos.

Pero lo más importante ahora, es el aislarse, para evitar el contagiar a otras personas, hasta que pase estos 14 días en los cuales se manifiesta el coronavirus en la persona.

En ese sentido, los médicos, personal de la policía y todas las personas que pudieron haber tenido contacto con este sacerdote que estaba asintomático, desde el 15 de marzo que visitó el obispo de Concepción – Santa Cruz, a este párroco, obviamente deben estar en una cuarentena estricta.

“Les estamos pidiendo todo el tiempo a ustedes señores periodistas, si ustedes se acercan a menos de un metro, sin ningún cuidado, barbijo o algo para protegerse a una persona que luego da positivo, están en riesgo de que también sean positivos”.

Por lo que desde hoy los periodistas tienen que mantener distancia con sus fuentes, usar barbijos, entre otras medidas de seguridad, para que así protejan todos su salud, y así se evita que el virus se propague rápidamente en las personas que se tienen cercanamente, enfatizó el director del Sedes.

Se conoció a través de comunicaciones que hicieron algunos medios, con la persona que hizo la entrevista al párroco Calderón, que esta persona al momento, por iniciativa de la empresa comunicacional en la cual trabaja, que está en cuarentena a la espera que se cumpla los 14 días, para retomar sus labores periodísticas que diariamente las hace en diversas partes de la capital del departamento.

De igual forma el doctor Castellanos para concluir explicó que al momento está atendido y vigilado, en el centro especializado de terapia intensiva para el coronavirus que se hizo en las cercanías del hospital San Juan de Dios, para evitar que pueda colapsar este paciente, lo cual podría generar su deceso.

