Con primer caso de COVID19 Tarija ingresa a segunda fase de emergencia sanitaria

Las autoridades del departamento, tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Tarija, resolvieron, de acuerdo a protocolo, ingresar a la fase dos, para evitar la propagación comunitaria de la enfermedad.

“Es sumamente triste, es un caso importado a partir de ahora Tarija entra a la fase dos”, respondió escuetamente el Secretario de Gestión Institucional de la Gobernación, Rubén Ardaya Salinas, tras a reunión del COE (Comité de Operaciones de Emergencia).

La fase dos consiste fundamentalmente en que si hay un caso importado, como el que ocurrió en Tarija, de contagio, lo que debe evitarse es controlar y aislar para no ingresar a la fase tres, que sería la transmisión o contagio comunitario.

El Secretario de Desarrollo Humano del municipio de Cercado, Rodrigo Fuensalida Cardona, declaró que tras la confirmación del primer caso, la llegada del coronavirus, lo que corresponde es cuidarse mucho y tener más precauciones.

El Secretario Ejecutivo del Municipio, Diego Ávila Navajas, declaró que esta confirmación del primer caso, era algo que tenía que pasar, “sabemos que es una Pandemia de orden mundial y tarde o temprano tenía que llegar a Tarija”.

“Ha llegado, entendemos que la gente ha podido identificar a tiempo esta situación, están tomándose todas las medidas, médicamente, para precautelar que este caso genere más problemas entre la población”, agregó el funcionario.

Si en los 14 días después de conocido el último caso, no hay nuevos casos, querría decir que hemos controlado la propagación del virus que es lo fundamental en este momento, agregó el Secretario, que estuvo en la reunión del COE.

El Asambleísta, Bicher Ordoñez Cortez, sobre este primer caso dijo que es muy preocupante y triste, todos estaban contentos de la ausencia de casos, ahora implica que todos tienen que multiplicar esfuerzos y cuidados, para que no siga avanzando.

El Diputado Edgar Rendón Ríos, declaró que el primer caso de coronavirus en Tarija era previsible, porque se trata de un virus que se propaga sin mirar fronteras, banderas, barreras, bloqueos, “tenía que llegar y ha llegado”.

“Si la gente no hace caso de la cuarentena y el coronavirus se propaga, se nos va complicar porque el sistema sanitario no es el mejor, en 14 años no hemos tenido inversión en este sistema, tiene muchas precariedades”, afirmó.

Fernando Barral Zegarra

