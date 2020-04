Alcalde de Yacuiba deslinda responsabilidad para dotar de equipos a médicos del hospital Rubén Zelaya

Según el Director del Hospital Rubén Zelaya, durante una reunión del COE Municipal, esa fue la postura del alcalde, debido a que se trata de personal del TGN. “De acuerdo a su disponibilidad se nos dotará” dijo.

El director del Hospital Rubén Zelaya, Oscar Aliaga, mediante una carta dirigida al director del SEDES Tarija, Paúl Castellanos, hizo conocer su preocupación por la falta de equipos de protección para el personal en Yacuiba, a tiempo de informar que el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejos, se habría negado a equipar el hospital, alegando que el Gobierno Municipal no tiene responsabilidad, debido a que son personales del TGN. “Y de acuerdo a su disponibilidad se nos dotará”.

Según la carta que fue filtrada en las redes sociales, Aliaga solicita al Sedes, equipo de protección, ante la negación del Gobierno Municipal. “Trasmitirle nuestra preocupación de parte de todo nuestro personal de salud por la dotación insuficiente de los equipos de protección personal, por parte del municipio, pese a las solicitudes realizadas con anticipación”, indica la presente.

“Esta solicitud la hacemos por nuestra gran preocupación, ya que anoche asistimos a una reunión convocada por el COE Municipal, y le reiteramos al alcalde de que no disponemos de los equipos de protección personal, en la cantidad suficiente para todo el personal, y en presencia de muchos miembros participantes, me respondió que como Gobierno Municipal no tiene la responsabilidad de dotarnos de dichos insumos porque somos empleados TGN”, manifiesta el documento.

La Carta está dirigida con fecha 30 de marzo, es decir es de este día lunes, y lleva la firma y el sello del director del Hospital.

