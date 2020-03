Rigen las nuevas disposiciones para la circulación de vehículos

El director de la Unidad Operativa de Tránsito de Yacuiba, Giovanni Sokol, informó las nuevas disposiciones que se aplicarán en el municipio por la situación de emergencia por Covid 19. “Se siguen los controles para evitar la circulación vehicular y peatonal, tenemos restricción total y cierre de fronteras”, indicó.

Sokol enfatizó que los días sábados y domingos la suspensión de circulación de vehículos es total. “La circulación está restringida totalmente, no existe la flexiblidad ni para realizar las compras, está prohibido”, señaló.

Consultado sobre un trabajador de salud que no se le permitió la circulación, respondió que no se encontraba realizando sus funciones de acuerdo a la normativa. “Tenemos que cumplir la norma, es clara, si el funcionario no está cumpliendo de ir de su casa al trabajo, está contemplado en el decreto, se lo está considerando, no portaba credencial y fue arrestado como cualquier otro ciudadano”, manifestó.

Sokos refirió que los permisos autorizados emitidos quedan sin efecto, están exentos el área de salud y transporte de alimentos. Las multas llegan a 2000 bolivianos y al arresto del conductor y retención del vehículo después de la cuarentena.

El Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana anunció la habilitación de un portal digital de la AGETIC, para permisos especiales de circulación, los trámites serán estrictamente verificados antes de la aprobación.

En horas permitidas para hacer el mercado, muchos ciudadanos incumplen la restricción y circulan por zonas donde existe poca presencia policial.

