Piden habilitar laboratorios privados para análisis de casos de COVID19

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, pidió al gobierno habilitar laboratorios privados para análisis del coronavirus, sin este control no se tiene precisiones ni estadísticas que permitan saber si efectivamente no hay esta enfermedad o qué está ocurriendo. “Sin laboratorios, sin pruebas, no sabemos lo que tenemos como país, le ruego al gobierno que pueda habilitar a los laboratorios privados para ser parte de una cadena y que el Ministerio de salud sea el único que maneje la información”, declaró Paz.

“Hay laboratorios privados que pueden hacer estos exámenes”, insistió al admitir que no puede confiarse en algunos datos que se manejan actualmente en el país sobre el coronavirus. “Eso de que Oruro tenga 8 casos, hay que verificar. Que Tarija tenga medio millón de habitantes y solo se hicieron tres o cuatro exámenes, no es lógico. En Estados Unidos se hacen 20 mil pruebas al día, la estadística genera las futuras políticas públicas, sin números claros, no se aciertan las decisiones”, comparó.

La información de los laboratorios lo manejaría estrictamente el Ministerio de Salud, agregó al asegurar que en Tarija hay laboratorios que pueden efectuar estos análisis con los reactivos adecuados, es necesario sumar todo el esfuerzo público y privado.

Consultado si hay insuficiencia de equipamiento en salud en Bolivia, en Tarija, respondió que nadie estaba preparado para el coronavirus, el desarrollo en salud en el país, no fue el adecuado- “Estamos corriendo contra el tiempo para adecuarnos a una realidad mundial. Es probable que Santa Cruz tenga más casos de coronavirus porque tiene más pruebas que se realizan, si en Tarija se hicieran más pruebas, sería la mejor manera de tener estadísticas claras, acotó al pedir no generar pánico sobre los tarijeños repatriados. “Esos señores fueron examinados en Chile, en la frontera al entrar a Bolivia, después fueron examinados en Tarija, fueron examinados tres veces, y ninguno de nosotros fue examinado ni una sola vez porque no hay ningún lugar en Tarija dónde hacerse un examen así”, insistió Paz.

El alcalde declaró conocer tres o cuatro laboratorios privados en Tarija con tecnología de punta para estos exámenes, el asunto es que tienen que ser habilitados por el Ministerio para coadyuvar en las tareas de control y vigilancia. “Puede hacerse una red de laboratorios en todo el país porque el problema ya no es entre públicos y privados, es nacional, en Tarija de implementarse habría más exámenes y tener precisiones para manejarnos más acertadamente”, insistió.

Con relación al “bus solidario”, aclaró que no se trata precisamente de una movilidad así, sino de varias que están trabajando llevando alimentos y una serie de requerimientos a las diferentes zonas alejadas de la ciudad y el campo.

Apresuran instalación de laboratorio para Covid-19

Las autoridades apresuran la instalación de un laboratorio de análisis de muestras para confirmar o desvirtuar los casos posibles de coronavirus, es probable que el equipo esté funcionando los primeros días de la próxima semana.

Tres personas fueron enviadas al Inlasa en La Paz, personal del Sedes que se capacita, la Fuerza Aérea apoyó el desplazamiento, están en todo el proceso, dijo el Ministro Zamora, al admitir que no puede hablar con plazos precisos.

Se trata de todo un procedimiento que debe estar instalado para un laboratorio, la gente está capacitándose de una manera muy ágil para que puedan cumplir con todos los requerimientos profesionales y atender desde la próxima semana.

Zamora Castedo. reveló que en persona estuvo trasladando muestras por avión al interior del país, y obviamente es muy peligroso el traslado de esa manera, la demora puede generar una situación de incertidumbre complicada para todos.

Fernando Barral Zegarra

