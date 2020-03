Autoridades chaqueñas negaron ingreso de sus paisanos repatriados a esa región

“Nadie está libre de contraer la enfermedad del coronavirus y esta es una lucha que comenzamos a nivel nacional, lo que estamos haciendo, es dar atención oportuna para poder detectar la enfermedad, posteriormente poder aislarlos y darles la mejor cobertura, por eso no entiendo a la gente que no permite que se les de, esta atención, lo más llamativo, es que la mayoría de estas personas son del Chaco, solamente 6 son de Tarija, nosotros les estábamos controlando a todos y el mayor numero de estas personas, deberían pasar hasta el Chaco, nos llama la atención y nos preocupa el hecho de que no los hayan querido recibir y los hayan devuelto nuevamente a Tarija”, manifestó Paul Castellanos director del servicio departamental de salud.

Paralelamente, la autoridad dio a conocer que todas estas personas están siendo atendidas de acuerdo a protocolos, se les está sacando muestras a algunas, para enviarlas al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, la mayoría de estos pacientes hasta este momento, son asintomáticos y están siendo monitoreados todo el tiempo, ahora, en caso de que se detectaría alguna de estas personas como caso positivo, vamos a realizarles el aislamiento preventivo y evitar que esto se disemine, mientras tanto seguimos trabajando, esta es la finalidad, de que la gente no circule de manera masiva por las calles, evitemos las aglomeraciones y de una vez por todas tomemos conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene con su familia y la población, exhortó Castellanos.

En el final, la autoridad manifestó que, “de no haber existido esa falta de responsabilidad y solidaridad de quienes están en esta responsabilidad en el Chaco, todos hubieran seguido su camino y nosotros nos quedábamos con los 6 pacientes que son de Tarija”, culminó el Director del Sedes.

La llegada a nuestra ciudad de un bus con 22 personas desde Pisiga, causó malestar a propios y extraños en esta coyuntura del coronavirus difícil en la que se debate nuestro país, consiguientemente nuestro departamento, este hecho sin duda pondrá las barbas en remojo de quienes están en la alta responsabilidad, principalmente en la zona del Chaco de llevar adelante la labor de prevención y lucha contra este mortal virus.

Al respecto Carola Romero defensora del pueblo manifestó: “debemos tener, tolerancia y disciplina, estamos ante un hecho que debe ser monitoreado por las instancias especializadas y competentes, no hay otra posibilidad, hemos tomado conocimiento de se está realizando todo el seguimiento médico, clínico y de alimentación para estas personas, es importante que se precautelen sus derechos, tenemos conocimiento de que se encontraban inclusive niños dentro del bus, circunstancia que de sobremanera nos preocupa”.

Romero dijo también que lo que más interesa es que estas personas se encuentren en condiciones adecuadas, en total salubridad, con el seguimiento respectivo, “conocimos ahora de la postura muy radical de las autoridades de la Provincia Gran Chaco, al determinar de qué, todas estas personas sean tratadas primero en Tarija y no así en aquella Provincia, hay nuevas disposiciones nacionales las que seguramente van a determinar la coordinación entre la gobernación, Sedes y el Ministerio de Salud”, añadió la defensora del pueblo.



La Representante también dijo, que se está monitoreando el tema de definir claramente esta situación, para que luego de los protocolos respectivos, estos ciudadanos sean trasladados hasta la zona del Gran Chaco y se pueda permitir el acceso por parte sus autoridades. “Es necesario que ellos sean atendidos con todas las condiciones de salud y alimentación, entre tanto, nosotros como defensoría del pueblo haremos el seguimiento respectivo hasta la conclusión de este proceso, lo que si, debemos manifestar, es que tomamos conocimiento de que estas personas pasaron por una verdadera travesía en todo el trayecto de su viaje desde Pisiga Chile lugar donde se inició el mismo, hasta llegar a nuestro país”, concluyó la Autoridad.

