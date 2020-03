Unidad de Tránsito arrestó a 28 personas y retuvo 35 movilidades

Tránsito seguirá multando a los infractores de la cuarentena, personas que salgan a circular con sus movilidades, al estar completamente prohibido, tampoco existen autorizaciones especiales, nadie puede circular, según el decreto de la cuarentena por el coronavirus.

El Director de Tránsito, Anibal Rivas, reiteró que no está permitida la circulación de ningún motorizado, reiteró a la gente que acude a su unidad a pedir autorización especial, que no puede autorizar nada, no puede ponerse sobre el decreto.

El lunes arrestaron a 28 personas y 35 movilidades fueron retenidas al haber infringido el decreto de cuarentena que rige en todo el país para evitar la propagación del coronavirus que tiene 28 casos confirmados en Bolivia.

La autoridad reiteró que a una cuenta bancaria dispuesta por las autoridades superiores, los infractores deben depositar la suma de 500 bolivianos, para recuperar su movilidad, negó que haya diferentes cuentas bancarias. “Eso no puedo creer, son especulaciones de la gente por hacer quedar mal a la Policía, hemos recibido la instructiva de la Dirección Nacional de Tránsito, como director he pasado a los comandantes de las EPIS para que ellos comuniquen a su personal”, explicó.

Las sanciones para los infractores son arresto de 8 horas para las personas y todos los infractores deben ir a cancelar a una cuenta fiscal, que den otro número de cuenta es completamente falso, todo está registrado, aseguró el director.

Existen algunas excepciones especialmente para los trabajadores en salud y servicios, además de los proveedores de alimentos, incluso los medios de comunicación pueden circular, pero para su trabajo específico, no pueden estar llevando personas.

Después de las 12 del medio día no puede circular nadie ni siquiera a pie, insistió Rivas al indicar que por la mañana solamente un miembro de cada familia puede salir al mercado a proveerse de lo necesario, todos deben quedarse en casa.

El ingreso al mercado central estuvo más controlado la mañana de este martes, para evitar la circulación de movilidades y la aglomeración de personas como se dio el lunes, cuando el ambiente parecía que no hubiera cuarentena.

En Bolivia se registraron 28 casos confirmados de coronavirus hasta ahora, la mayoría de ellos en Santa Cruz, otros en Oruro y después Cochabamba y La Paz, en Tarija no se confirmó ningún caso, de tres casos sospechosos, dos fueron negativos.

Fernando Barral Zegarra

