Recomiendan endurecer control en trancas de ingreso al Departamento

El Epidemiólogo Walter Santa Cruz Flores, advirtió endurecer los controles a las personas que llegan a Tarija del exterior e interior del país, el virus no está circulando, si llega lo hará por personas que ingresan, el control tiene que ser máximo.

El profesional dijo que debe controlarse a quienes regresan, de manera de someterlos a aislamiento especial, no en su hogar junto a sus familiares, sino en centros especiales, vigilarlos mientras dura el período de incubación de la enfermedad, de 5 a 14 días.

Santa Cruz Flores, médico epidemiólogo de hace más de 30 años, fue Director de Epidemiología del Sedes por bastantes años en Tarija, actualmente se encuentra efectuando la cuarentena, admitió con humor al reiterar que en Tarija no circula el virus.

El epidemiólogo admitió que hay muchas enfermedades respiratorias como la influenza, la gripe, amigdalitis, fiebre siempre van a tener, si se toman muestras a esas personas, con toda seguridad que saldrá negativo, entonces no se hace una lectura adecuada del problema. “La lectura correcta es la gente que viene de afuera, donde hay coronavirus, esa gente nos está trayendo los virus y se les está permitiendo reunirse con sus familiares y hasta hacer parrilladas, “con eso de que la atención tiene que ser domiciliaria”, dijo.

“Ahí es donde, de alguna manera, se está soltando las amarras, sin embargo, lo están sacrificando al pueblo con medidas duras como la cuarentena e incluso amenazas de algunas autoridades de mandarlos a la cárcel”, sostuvo el Profesional.

El punto de vista epidemiológico, en este momento con estratificación de riesgo, que es lo que llamamos nosotros, debería ser, toda la gente que viene de zonas donde hubo casos de coronavirus, insistió el entendido en la materia.

Entonces si el virus va aparecer en Tarija será porque fue traído, preguntó este diario, Santa Cruz contestó: “claro, necesariamente, no tenemos el virus aquí, en circulación autóctona, tiene que ser traído, entonces qué tenemos que hacer, reforzar el control”.

Reforzar nuestras trancas, siguen llegando flotas, microbuses, personas del exterior, no entiendo eso, todavía se deja circular a estas personas, entonces ellos son la punta de lanza para una infección masiva, insistió en su advertencia.

Tienen que endurecer las medidas con la gente que llega, pero están endureciendo al pueblo que no tiene casos, la cuarentena por sí sola no es efectiva, es un sacrificio que hace el pueblo, pero no hay centro de aislamiento para contagiados, observó.

No existen laboratorio para diagnosticar el coronavirus, eso es prioridad, salen las muestras y tardan días en conocerse los resultados, en ese período la gente se pone nerviosa, está al borde de la psicosis social. Se precisa medidas efectivas de salud pública.

Debe traerse reactivos, deben contactarse con China, que es causante de esta pandemia en el mundo, traerlos, incluso tienen hasta pruebas rápidas para leer los diagnósticos laboratoriales, nosotros no estamos haciendo nada en ese sentido, cuestionó.

Fernando Barral Zegarra

