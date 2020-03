Campesinos garantizan provisión de sus productos

Los campesinos de Tarija se sumaron a las reuniones y decisiones del COE (Comité de Operaciones de Emergencia) y abastecerán los mercados debidamente, de acuerdo al cronograma establecido para evitar aglomeraciones en un solo lugar y evitar el coronavirus.

En la reunión del COE de este miércoles participó el principal dirigente, Osvaldo Fernández Gutiérrez, quien dijo que hay turneros de los campesinos para traer los productos, aunque son muy pocos, en la reunión citada se elaboró un cronograma.

De acuerdo a este cronograma se traerá los productos en gran cantidad a los diferentes mercados, los días martes, jueves y domingo. Se comunicará la existencia de camiones como los espacios en los mercados para las ventas al público.

Los mercados no se cerrarán cumplirán su horario desde las 06:00 horas a las 12:00 del mediodía, aunque los productores del campo se adecuarán más a los tres días mencionados, aunque también llevarán parte de su producción, como lo hacen, a otros departamentos.

Admitió que están teniendo problemas en la provisión de gasolina y diésel en algunos municipios, sin embargo, a través del COE y el Ministerio de Hidrocarburos, se irá coordinando para resolver estas dificultades y coordinar el abastecimiento de combustibles.

Consultado de cómo está dándose la cuarentena en el área rural, respondió que los campesinos están trabajando día y noche, están en plena cosecha de productos, otros a sembrar la papa, por eso es importante qué día sacar la carga. “En el área rural es más tranquilo, lo que preocupaba era traer los productos a la ciudad y a veces llevar otros al campo era problema, por eso está viéndose el asunto del cronograma”, declaró el dirigente del campesinado.

Respecto del coronavirus que está afectando no solamente a Tarija o Bolivia, sino a todo el mundo, respondió que pide a la población quedarse en sus casas durante la cuarentena y que no cunda más este virus en el orden nacional. “Hay que ver de no salir y ver la mejor manera de proveerse, por eso está viéndose la manera de traer y vender, pero primero es la salud, no es salir ni es día de paseo, una cuarentena no es vacación, hay que estar en casa”, dijo.

Pidió a los campesinos como a la gente de la ciudad permanecer en sus domicilios, a veces mucha gente que está regresando de otros países no se conoce cómo está y puede estar contagiando. Sobre las versiones de regreso de personas de argentina, dijo que el Sedes está viendo.

Fernando Barral Zegarra

