Reiteran que no está prohibida la circulación de vehículos con productos de consumo masivo

El comandante departamental de la Policía de Tarija, Eduardo Vargas, informó que no se restringe la circulación de vehículos con productos para abastecer a los mercados de la cuidad, desvirtuando de esa manera denuncias que circulan en redes sociales y medios digitales. «Informes de inteligencia me indican que algunos productores estarían tratando de ocultar maliciosamente algunos productos de la canasta familiar, algunos productores que ingresan a la ciudad, argumentando que la Policía en los diferentes puntos de control estaría impidiendo el paso de camiones con la producción, quiero desmentir categóricamente que no se está restringiendo a ningún productor para que ingrese al departamento de Tarija», informó en conferencia de prensa.

El Comandante acotó que todos los mercados deben estar abastecidos con todos los productos de la canasta familiar y que en ningún momento la Policía va restringir el ingreso de los productores que abastecen los centros de comercialización de la ciudad de Tarija. «Hemos visto en las redes sociales que hay personas que están tratando de ocasionar caos en la sociedad, eso no lo vamos a permitir, ya estamos trabajando en todo lo que son las redes sociales y vamos a ser inflexibles con todas esas personas (…)», agregó.

Por su lado la Fiscal de Distrito, Carla Oller, afirmó que todas las instituciones están trabajando de forma coordinada para hacer cumplir los decretos emitidos por las autoridades nacionales. «Se ha garantizado por la presidenta y todas las autoridades, el expendio de toda la canasta básica familiar en los mercados, jamás se ha restringido a los productores el ingreso a los mercados de los departamentos. Si hubiera agio o especulación el Ministerio Público y la Policía actuarán de manera firme contra estas personas», aseveró.

