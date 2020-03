Cuarentena total comenzó lenta y desordenadamente en Tarija

La cuarentena dictada por el gobierno el sábado y que entró en vigencia el domingo para evitar la propagación del coronavirus, se cumple después de un inicio lento, displicente y hasta descuidado por algunas personas.

Las autoridades y la Policía, especialmente, tuvieron que movilizarse sobre todo en el mercado campesino y otros lugares, y para evitar la circulación de movilidades, de no haber sido está acción de fuerza, es probable que la cuarentena hubiese tenido problemas.

En las primeras horas del domingo, en sitios como los mencionados parecía hasta normal la jornada, los uniformados tuvieron que obligar a algunos comercios, no de alimentos, a cerrar sus puertas, muchos lo hicieron a regañadientes.

En otros mercados también se vio mucha afluencia de gente, era evidente que no se cumplía la determinación de que solamente un miembro de la familia debería salir a esos recintos, incluso estaba instalándose la feria de la avenida Gamoneda.

Desde antes del medio día la circulación comenzó a disminuir como efecto de los controles y las advertencias de multas de 500 bolivianos a los infractores, por la tarde las calles, avenidas y plazas de la ciudad quedaron vacías.

Cerca a las 13:00 horas el Alcalde, Rodrigo Paz Pereria. El Gobernador, Adrián Oliva Alcázar, el Ministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora Castedo y el Director del Sedes, ofrecieron una conferencia de prensa, tras una prolongada reunión.

Paz Pereira que ya en pasados días planteó la cuarentena, pidió acatar la determinación gubernamental, única manera de evitar la propagación del coronavirus, que ya está causando problemas en Santa Cruz, con nuevos casos en las últimas horas.

El gobernador Adrián Oliva Alcázar, destacó la importancia del trabajo conjunto y el acatamiento disciplinado de la población, informó de la instalación de un nuevo laboratorio de análisis, aunque todavía no se precisó de su puesta en funcionamiento.

Zamora Castedo coordinador por parte del gobierno, informó que la cuarentena es para aislar a la familia boliviana y tarijeña, para evitar el ingreso del virus, se trata de defensa de la vida, “por eso pedimos conciencia, disciplina”.

Reiteró que en Tarija no hay ningún caso confirmado, sin embargo, pidió no relajarse, sino acatar las restricciones, porque por encima de toda la vida cotidiana está la salud, si no se acata puede desatarse el caos, “por eso pedimos que nadie se desubique”.

Enormes filas para la provisión de alimentos

Tras haber sido decretada la cuarentena nacional, el fin de semana, se vieron largas filas en los diferentes mercados para el abastecimiento de alimentos y el cumplimiento de drástica medida pero necesaria, decretada por el gobierno de la presidente Jeanine Añez.

Al respecto consultamos a distintas personas que se encontraban realizando estas filas buscando por lo menos la provisión del día, “estamos adquiriendo lo necesario para el día, hemos visto que todo ha subido, hay una diferencia de cuatro, cinco y hasta seis bolivianos de la mayoría de los productos con relación a anteriores días”, manifestó una de las personas que buscaba lo necesario, otra persona, nos dijo, “estoy haciendo un verdadero sacrificio en beneficio de la salud, un sacrificio por qué, todo ha subido estrepitosamente, por la salud, porque se trata de este virus y tenemos que cumplir las medidas, aunque cueste caro hay que tomar las previsiones”, enfatizó.

De acuerdo a lo que pudimos verificar, efectuado una somera cotización de por lo menos 10 productos de uso esencial dentro la canasta familiar, establecimos que cada uno de estos, hace cinco días atrás tenían un precio, y en cambio a la fecha a partir de las medidas instruidas desde el gobierno nacional, esos mismos productos, tienen un costo completamente distinto, con cinco, seis y hasta siete bolivianos demás.

Otra persona, de una de las filas para la compra de productos, nos dijo, “lamentablemente los vendedores aprovechan oportunidades como esta, pero ahora es diferente, el motivo es otro, no es política, es nada menos que la salud, pues ni modo, que podemos hacer, hay que comprar lo necesario aunque exista esa diferencia de precio, para pasar estos días que serán duros y así combatir en contra del coronavirus, pero tampoco se debe abusar”, opinó.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet