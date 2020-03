Piden no descuidar medidas contra el dengue

“El dengue no ha dejado de ser un problema para nuestro departamento”, dijo hace unos días atrás el responsable de Vigilancia Epidemiológica Departamental, Dr. Marcelo Magne. Y con toda la razón, porque, según las estadísticas basadas en casos, la incidencia de esta enfermedad tropical y subtropical en Tarija está mostrando propensión al ascenso, solamente en la semana pasada, el dengue se manifestó en 24 pacientes, en lo que va de mes, se han detectado más de 500 casos sospechosos de presentar la enfermedad del dengue. La población infantil es la más afectada, y en comparación al pasado año, ha aumentado el índice de contagio en niños.

El Doctor Ricardo Soruco, director del Centro de Salud de Tabladita, se refirió a la urgencia de atender con prioridad las dos enfermedades que más están preocupando hoy respecto a la salud pública, el coronavirus y el dengue: “Sabemos que son enfermedades de alto riesgo, especialmente el coronavirus, pero también debemos tener mucha atención con el dengue, que está campeando ahora en nuestra ciudad (Tarija)”.

Existe una metodología respecto a la identificación y tratamiento de la enfermedad tropical, que se activa cuando aparece un paciente sospechoso de portar la patología transmitida por el mosquito Aedes Aegypti. “Cuando llega el caso, tenemos que llenar una ficha epidemiológica, que es la que nos va a dar la guía para determinar si el sospechoso es positivo o negativo, previo a que nosotros vayamos a ver la sintomatología de este paciente, pues en el dengue también va a haber tos, fiebre, mialgia y también jaquecas, determinando si la fiebre ha durado de 4 a 5 días. En ese caso, podríamos darle medidas preventivas o un tratamiento con la medicación correspondiente y abundante líquido, siempre y cuando no sea dengue hemorrágico”, detalla el Dr. Soruco. El dengue hemorrágico debe atenderse en un hospital de 3er nivel, por lo que si un paciente es diagnosticado con dicha dolencia, debe ser remitido a este tipo de centro de salud.

La sociedad civil también está preocupada por la incidencia del dengue.

En la ciudad de Tarija se ha visto un repunte alarmante de la enfermedad del dengue, y ya hay más de 100 casos propios y 149 “importados”, por lo cual la población, que ya está alarmada por la presencia de coronavirus en el país, se muestra preocupada, puesto que se puede hacer difícil luchar en dos frentes a la misma vez y todos conocen las debilidades y fortalezas del sistema de salud pública.

En ese sentido, el Secretario General de la FEDJUVE, Víctor Azero, está convencido de que no se debe bajar la guardia respecto al dengue y pide que se masifiquen las acciones de fumigación contra el principal vector de esa enfermedad viral. “Lamentablemente, la irresponsabilidad de las autoridades del SEDES ha hecho que esta fumigación no se dé antes, nosotros hemos pedido que desde el mes de noviembre comience la fumigación, que se hagan las campañas de prevención, pero el SEDES indicó que no era necesario, que había la capacidad para enfrentar la epidemia del dengue… nos estamos dando cuenta de que no es así, y es más, ya hay un fallecido por esta enfermedad”, asegura Azero.

Azero ponderó la realización del programa de recogida de chatarra y basura, liderado por el SEDES, que marcha a buen ritmo.

Se recomienda que las personas mantengan la higiene en sus hogares, que no tengan recipientes con agua a la intemperie, limpien las malezas, como prevención para que no prolifere el mosquito Aedes Aegypti, principal agente transmisor de la enfermedad.

La FEDJUVE de Tarija exige a las autoridades de salud que optimicen todos los esfuerzos para que sea controlado el dengue, dándole la prioridad necesaria.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet