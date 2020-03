Vendedoras del Mercado Central inconformes con no poder vender comida en el sitio

Los vendedores del mercado central, hombres y mujeres, entraron en conflicto con el administrador, por su decisión unilateral y hasta arbitraria de decidir que se venda comida hasta el 31 de marzo, con el argumento del coronavirus.

“El administrador se olvida que en el mercado central hay un directorio, que representa a todos los vendedores, tiene personería jurídica, hace lo que quiere, lo que le da la gana”, cuestionó el Directivo, Omar Figueroa Vaca.

Una vendedora de comida contó que el administrador, por sí solo, decidió que no se venda comida y que el mercado se abrirá solo para atender en la planta baja, “de qué vamos a vivir nosotros, no tenemos salario como él, que le pagan igual, aunque no trabaje”.

Las señoras lamentaron la decisión del administrador de no vender comida hasta el 31 de marzo, preveían reunirse para tomar decisiones frente al accionar autoritario, por la necesidad que tienen de llevar el pan de cada día a su familia.

“Es como burlarse de la gente, vienen a capacitar a las vendedoras para tener cuidado con los alimentos, pero dispone que no venderán comida”, agregó Figueroa al indicar que como organización no tuvieron ninguna comunicación oficial.

Nuevo Sur

