Transportistas piden flexibilidad para pagar créditos

El transporte libre pedirá a la gobernación interceda para que el sistema bancario flexibilice los plazos de pago de créditos logrados por transportistas, quienes tienen dificultades por las restricciones impuestas por el problema del coronavirus.

“Hoy día vamos a presentar una nota al gobernador, que sea él, como autoridad gubernamental, haga la respectiva solicitud a las entidades bancarias, que nos retrasen en tema de los pagos”, confirmó el dirigente del sector, Luis Caso Vaca.

Si la restricción se alarga, necesariamente tenemos que reunirnos con las autoridades y los ejecutivos bancarios, cambiemos nuestros pagos para que no suframos multas, agregó al indicar que muchos transportistas tienen compromisos con la banca y otras entidades.

También con el Foped que es parte de la gobernación, con el banco Unión, vamos a sufrir retrasos si nos restringen el trabajo, esperamos que nos den una mano y el sacrificio sea de todos y no de unos cuantos solamente, exhortó el dirigente.

A los minivanes les restringieron horas de trabajo, que disminuirá sus ingresos, se estima que el impacto económico en su entrada diaria será hasta del 50%, situación preocupante que les impedirá honrar compromisos de préstamos obtenidos.

El dirigente de los sindicatos de micros, Antonio Mariños Ugarte, dijo que con la restricción en los horarios de trabajo, el impacto en su sector es del 65 a 70%, porcentaje muy alto, “es lapidario para nosotros, lapidario”.

Sobre eso se vienen las cuentas que tenemos que pagar a los bancos, la verdad estamos en abandono total. Aprovechando su entrevista, pedir a las autoridades nacionales, Asoban, eso, sean flexibles, el banco nunca va perder, lamentó el Dirigente. “El año pasado cuando el paro de 21 días por la democracia, nos reprogramaron dos, cuatro días, igual hemos pagado, ahora si no podemos pagar, tendrían que ser el próximo mes, eso no quiere decir que me van a perdonar, vamos a recorrer el plazo”, manifestó.

“Quisiera que el gobierno nacional vea esto y no solamente para nuestro sector, sino todos, sería una buena medida para poder contrarrestar en la parte económica, si no hay alternativas vamos a terminar deudores para vender nuestra herramienta de trabajo. La gobernación por el problema del coronavirus limitó las horas de trabajo para el transporte urbano e interprovincial, en procura de que la gente circule menos y se quede en su casa, sin embargo, eso incide en la economía en general de la población”, agregó Mariños.

La economía es facultad privativa del gobierno

La economía es facultad privativa del gobierno nacional, aclaró el Secretario de la Gobernación Rubén Ardaya Salinas, al remarcar que su institución no tiene ninguna facultad para tomar medidas económicas, no maneja la política monetaria ni de política exterior.

Tampoco la política de crédito, es responsabilidad del gobierno y nosotros también estamos esperando las medidas que pueda tomar, agregó al indicar que se imagina que el gobierno tomará algunas medidas sobre las deudas a la banca privada. “Este problema está impactando en toda la economía del mundo, China, Estados Unidos, la Bolsa de Valores ayer cayó 7% como nunca, más de 1.000 puntos perdió la Bolsa de Nueva York, ahí tampoco están pudiendo resolver los problemas”, insistió.

Respecto de la economía de Tarija dijo que todavía no sienten un impacto muy visible en este momento, seguramente eso puede ocurrir después, pero no hay datos del INE que muestre alguna variación de la economía, en todo caso el gobierno tiene que ver ese aspecto.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet