Sistema bancario atiende solo en horario matutino

El sistema bancario de Tarija restringió el horario de atención al público desde este miércoles, solamente atenderán hasta las 12 del mediodía, además instaron a sus clientes usar medios digitales para evitar afluencia de gente a los bancos.

“Sí se ha tomado como precaución el cambio de horario, la banca está atendiendo de 8 de la mañana a 12 a los clientes”, confirmó el Presidente de la Asociación de Bancos filial Tarija (Asoban) Alejandro Calbimonte Gutiérrez.

La recomendación es que clientes y usuarios puedan acceder a todos los servicios financieros que son ininterrumpidos, a través de medios digitales, ya sea plataformas móviles, que toda la banca a desarrollado, explicó el ejecutivo.

“También tenemos los portales financieros, los cajeros automáticos y fomentar el pago, el comercio a través de tarjetas de débito, incluso tarjetas de crédito para no tener afluencia de gente en los bancos como cotidianamente. En ese sentido que no se propague más, que no sean puntos de infección las entidades financieras, se tomaron esas precauciones y ya se está comunicando, el primer paso ha sido eso”, prosiguió el también gerente del banco Nacional.

Sobre si los clientes y los usuarios están respondiendo adecuadamente, el ejecutivo contestó afirmativamente, cada vez está tomando más conciencia la población, cada vez hay más sectores que están adecuándose, aunque hay otros rígidos. “Pero la mayoría de la gente está adecuándose a este horario y el uso de plataformas móviles y está haciendo sus transacciones de forma no presencial, está trabajando cada vez más con estos medios”, remarcó el profesional.

Respecto si no hay dificultades en el área rural, donde el sistema tiene algunas sucursales, respondió que no se presenta ninguna dificultad, el trabajo es con total normalidad, lo único que se ha diferenciado, son los horarios de atención.

Preguntado si los clientes no están sacando sus ahorros en demasía, más allá de lo que a diario se ve, expresó que por hoy no se ve un movimiento especial en cuanto a la obtención de dinero, al asegurar que los bancos seguirán para atender a la gente.

Consultado si la eventualidad presentada por el coronavirus no está poniendo en riesgo el sistema financiero, contestó que es muy temprano para hablar así, no hay que olvidar que el sistema goza de muy buena salud, no hay ninguna situación llamativa.

Fernando Barral Zegarra

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet