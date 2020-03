Se registran 3 casos de dengue entre los guaraníes

Uno de los representantes de los guaranís de la provincia O’Connor, René Arevayo Corimayo, admitió que hay tres casos de Dengue que están siendo tratados en las mismas comunidades, no quieren ir a Entre Ríos, por el temor al coronavirus. “Porque en Entre Ríos se ha declarado la cuarentena y la emergencia, pero como indígenas tenemos miedo de esa enfermedad (coronavirus) y salir al pueblo, muchos dicen ‘prefiero quedarme en la casa y aislarme de la gente’”, explicó.

Las reuniones comunales se suspendieron, las clases en las escuelas y colegios, como prevención, dijo al indicar que los enfermos de Dengue están siendo atendidos en las postas sanitarias donde hay una enfermera para la atención.

Consultado si no hubo fallecidos por el dengue, respondió que afortunadamente no hubo “gracias a Dios”, aunque temen que haya más enfermos, las casas son de “chapapa” y existe mucho mosquito y zancudo por las noches y muchos no tienen mosquitero.

