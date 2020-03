Alistan sala de terapia intensiva para la atención de pacientes con coronavirus

En la jornada de este martes, el Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, se traslado hasta los ambientes del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), para verificar la llegada de los primeros 13 equipos que permitirán montar la sala aislada de terapia intensiva para la atención de personas que registren un posible cuadro médico de coronavirus, por lo que, se estima que el resto de los equipos puedan llegar en los próximos días.

Oliva explicó que están llegando los primeros equipos para la sala de terapia intensiva que se va habilitar de forma aislada en el HRSJD para la atención de los posibles pacientes que presenten la enfermedad del coronavirus, en una primera instancia la capacidad que tendrá dicha sala es para 13 personas pero se estima subir más adelante el número.

“Estamos recibiendo los equipos, por lo que, en las siguientes horas continuarán llegando, el cual, se estima que los mismos puedan completarse hasta este viernes, para que de esta manera la próxima semana Tarija pueda ser el primer departamento que tenga una sala de cuidados intensivos específica para pacientes con coronavirus”, dijo el Gobernador Oliva.

Además, el Gobernador Oliva explicó que dicho equipamiento es el más completo que comprende desde camas especiales, monitores, ventiladores, equipos respiradores, entre otros más que se requieren para atender a personas con cuidados intensivos.

“Tomamos la decisión de comprar equipos para montar en el país la primera sala de terapia intensiva específica para pacientes con coronavirus, hasta el día miércoles estarían llegando los equipos completos cómo respiradores, camas monitores y todo los requerimientos que demanda tener una sala que atienda específicamente a los pacientes graves que estén contagiados con esta enfermedad”, dijo el Gobernador.

La Primera Autoridad indicó que como Gobernación luego de haberse anunciado las diferentes medidas preventivas para actuar en los posibles casos de coronavirus en el departamento, como Gobernación se tomó la determinación de desembolsar 1.5 Millones de Bolivianos para la compra de equipos de bioseguridad, de los cuales Bs. 1 MM se destinará al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSD) mientras que 500 mil bolivianos serán destinados al Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Camas

Uno de los lugares determinados para la atención de pacientes diagnosticados como sospechosos de contagio por coronavirus es el Centro de Salud ubicado en el barrio Avaroa. A este hospital llegaron nuestros equipos de prensa, para constatar las condiciones que existen en el lugar, en función de brindar la atención adecuada en esta etapa de emergencia nacional. Allí hablamos con personal de la salud y la situación se muestra de la siguiente manera.

“Estamos pasando por una etapa crítica, en cuanto al tema de la atención, por este problema del coronavirus, hacemos un llamado a las autoridades, que aunemos esfuerzos, evitemos de que esto avance más allá, y que dotemos de toda la indumentaria, los insumos básicos necesarios para poder afrontar esta emergencia”, dijo la Dra. María Aparicio, Secretaria General del Sindicato de Salud de la Red Cercado, quien añadió aliviada que por ahora no hay casos positivos en Tarija, pero debemos ser celosos y prevenir esta situación.

Debemos recordar que el día lunes desde el SEDES reconocieron que se aisló al primer sospechoso de portar la enfermedad, pues ante los análisis presentó dos de los tres síntomas por los cuales se conoce el padecimiento de la patología viral, y se está en espera de los resultados de laboratorio que confirmen o descarten la sospecha.

Ahora bien, ante la posibilidad nada remota de que el virus se extienda, pues su capacidad de contagio es muy alta, como se ha demostrado en los países asiáticos y europeos, los centros médicos que sean habilitados por los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, deben contar con los requerimientos necesarios, no los “mínimos”, para enfrentar la emergencia, por lo cual, la Dra. Aparicio alega que han estado solicitando y haciendo seguimiento a la dotación de equipos, medicamentos e insumos de bioseguridad en el Centro de Salud de la Villa Avaroa, “sin embargo, hasta la fecha no contamos todavía (con tales insumos), tenemos entendido que ya se están haciendo los procesos de compra, aunque esto no debería hacerse solo por el tema del coronavirus, sino que eso debería darse año tras año y de acuerdo a la norma”.

Lo que afirma la Doctora Aparicio desnuda falencias que son reclamadas tanto por trabajadores de la salud como por los propios pacientes, quienes sufren la falta de recursos en este y otros centros de salud en todo el territorio nacional. Sin ánimo de pecar de hipercríticos en la delicada situación epidemiológica que atravesamos, la población pide que sus autoridades respondan ahora ante la emergencia y dejen de lado las contiendas de colores políticos para enfocarse en la lucha de todos contra la pandemia que ya, lamentablemente, llegó a nuestras tierras.

“Han traído algunas camas, que servirán para el personal que estará de guardia, en este servicio”, dice Aparicio, mientras muestra a la vista de los reporteros las camas en cuestión. A simple vista se nota que son camas en desuso, con muchos desperfectos causados por el deterioro y el paso del tiempo, la entrevistada justifica que “la alcaldía no debe tener recursos” y añade que “hicimos el reclamo desde esta mañana y ya acaba de llegar la directora de Salud, ojalá se recapacite y se vuelva a cambiar (las camas), porque en estas condiciones no podemos trabajar, y los trabajadores de salud somos los primeros expuestos a contraer cualquiera de las enfermedades (contagiosas).”

Los trabajadores del Centro de Salud de Villa Avaroa están dispuestos a cumplir con su labor sanitaria para la población, pero piden a las autoridades que cumplan también su parte y que, ante esta complicada situación epidemiológica, todo no se quede en palabras y promesas.

De hecho, ya se está avanzando, tal como lo reconoce la propia Dra. Aparicio: “Estamos habilitando un área donde va a ser la atención exclusiva de este tipo de pacientes, para identificar los casos, va a haber turnos de 24 horas, y hoy día han traído una parte del material de bioseguridad para que desde hoy (ayer) arranquemos”.

Respecto al personal que deberá afrontar la emergencia, Aparicio lamenta que no haya aumento del recurso humano, pues dice que de los 300 ítems prometidos para Tarija, al Centro de Villa Avaroa habría llegado solo uno y estamos sobrepasados en la capacidad de atención”. Este es uno de los centros de salud más grandes en Tarija y a pesar de la gran cantidad de pacientes que llegan por día, las jornadas de servicio médico se realizan de 7 a 7, mostrando una gran cualidad de los profesionales y todo el personal de salud que trabaja en este centro: abnegación y voluntad de servir al pueblo.

