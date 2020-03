Esperan que consulta popular pueda decidir la ubicación de la planta de tratamientos de aguas residuales

El jueves de la semana pasada la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) recibió el informe del Estudio Técnico correspondiente al Proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que deberá beneficiar a la ciudad capital del departamento, en el cual se develaron los pros y contras de cada lugar propuesto para la construcción de la PTAR.

El Ing. Ricardo Pacheco, miembro del Comité Impulsor para la PTAR, dice que “hay gente que se opone por oponerse y hay gente que sigue la guía de quien sabe”, refiriéndose a la situación conflictiva provocada por la decisión de ubicar la Planta en la zona de San Luis, matizada por propuestas de construirlas en otros lugares, como, por ejemplo, El Ancón.

“AETOS ha presentado a la Asamblea Legislativa la semana pasada un reporte en el que esencialmente se proponen dos lugares para implementar la PTAR, la ideal, la que recomienda AETOS, y todos los estudios profesionales, incluyendo algunas embajadas, es la que sabemos en el Distrito 11, y la otra es en El Ancón, ubicación sugerida por algunos.”

No obstante, según afirma el representante del Comité Impulsor de la PTAR, Ancón no tendría los requisitos exigidos para la construcción de este Proyecto en su zona, pues no estaría completado el proceso de titulación de las tierras en aquel territorio, y en su opinión de ingeniero, el terreno no sería adecuado, porque está conformado por roca arenisca consolidada, difícil de compactar y trabajar, lo cual encarecería el costo de las operaciones constructivas allí.

“También sabemos que tiene una pendiente de 71 grados, además, en Ancón Grande se requiere una capacidad de bombeo de 30 mts. por segundo, lo cual sería extremadamente caro”, asegura Pacheco.

Pacheco se refirió a la consulta que debería efectuarse después que pase marzo, aproximadamente alrededor del 15 de abril, “ahí se hará una pregunta a todos los residentes tarijeños acerca de si quieren una Planta de Tratamiento o no en el lugar donde recomienda la (empresa consultora) profesional AETOS. Habría que esperar esa consulta para saber dónde va a estar la PTAR.”

Lo que queda claro para el Ing. Pacheco es la necesidad urgente de contar con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que ayude a preservar la higiene en la ciudad de Tarija y la salud de sus ciudadanos.

