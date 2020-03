Cuestionan realización de elecciones por la pandemua del coronavirus

El Asambleísta Mauricio Lea Plaza Peláez, miembro de la alianza “Creemos”, cree que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe considerar postergar la elección nacional por el problema del coronavirus y hace que el país no esté en condiciones para un proceso así. “Creo yo que el TSE debería pensar seriamente en al menos posponer la realización de las elecciones porque no están dadas las condiciones mínimas para poder hacer una campaña electoral por decir algo”, declaró el político a este medio.

Consultado posponer por cuánto tiempo, contestó habría que ver, habría que evaluar en función de cómo se presente el coronavirus en Bolivia, las autoridades sanitarias tendrían que dar una pauta, el país está empeñado en una suerte de aislamiento.

Ese período de aislamiento implica que la gente no puede circular, salir de su casa, todo eso tiene que ver con las restricciones que hoy tiene cualquier organización política para hacer una campaña electoral, prosiguió.

Además la mente de la gente está en otra cosa, no está pensando en política, sino cómo enfrenta el coronavirus, los tiempos tendrán que establecerse por las autoridades competentes, agregó al referirse a la vez a la encuesta difundida el lunes.

Para Lea Plaza esta encuesta muestra la tendencia muy importante de mayor preferencia por el MAS, esa es la mayor preocupación, este partido político hoy puede ganar la elección en primera vuelta, ahí deberían enfocar su preocupación todos los oponentes al MAS.

Los oponentes al MAS tienen que encontrar necesariamente algún tipo de salida a esta situación, lo peor que puede pasarle al país y su democracia es que vuelva al gobierno el partido político que fue sacado del gobierno el 2019.

En ese contexto es fundamental encontrar algún tipo de acuerdo, de mecanismo para evitar el extremo de retorno del MAS, además el país vive una crisis nacional por efecto del coronavirus que recién empieza y que seguirá en los próximos días y meses, sostuvo.

Yo no sé si es un buen ambiente para seguir haciendo campaña electoral, algunos políticos no les da vergüenza siquiera la utilización del coronavirus para hacer política, criticó Lea Plaza sin precisar a qué político se refería.

“Habemos políticos a los que nos da vergüenza hacer eso, porque obviamente la gente está en otras preocupaciones que no son las electorales”, insistió al informar de algunas acciones recomendaciones hechas por la Asamblea legislativa al Ejecutivo por el coronavirus.

“Creemos” plantea dinero de partidos para coronavirus

La alianza político electoral “Creemos” liderada por Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, plantearon que el dinero destinado para la campaña electoral de los partidos habilitados, se destine para enfrentar el coronavirus que llegó a Bolivia. “La política no puede seguir sacándole plata al pueblo boliviano, en ese sentido la partida presupuestaria del TSE para financiar las campañas debe destinarse para la lucha contra esta pandemia”, afirmó Camacho.

Instó a los otros partidos para que tengan la misma vocación de servicio, asimismo pidió al gobierno y las instituciones llamadas por ley atender debidamente a los adultos mayores o los sectores en mayor riesgo de caer en la pandemia.

Asimismo pidió al gobierno apresurar la asignación del 10% para la salud, necesitamos generar esos recursos. También coordinan para que como alianza salgan a apoyar al pueblo boliviano en todas las tareas para evitar que la pandemia se propague.

Fernando Barral Zegarra

