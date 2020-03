Area rural de Yacuiba es dclarada “zona de desastre” por sequía

Cuatro distritos municipales del área rural de Yacuiba, departamento de Tarija, fueron declarados zonas de desastre debido a la sequía. El decreto municipal fue promulgado por el alcalde Ramiro Vallejos tras una evaluación, en la que identificó el número de productores y cultivos afectados.

Son 2061 familias que reportaron pérdidas en el sector agrícola, contabilizándose 3.564 hectáreas de maíz, 2.813 de maní y 688 hectáreas de soya. Estos corresponden a los distritos 5, 6, 7 y 8, comprendiendo todo el sector agrícola campesino.

Pero también hay pérdidas en los productores agropecuarios. De acuerdo con la evaluación realizada semanas atrás por los técnicos del área productiva de la Alcaldía, 430 familias están afectadas por la falta de agua. El reporte no contabiliza la muerte de ganado.

No obstante, Límbert Cardozo, ejecutivo de la central campesina de Yacuiba, afirmó que la evaluación dejó sin registrar varias familias de comunidades dispersar, por lo que este sábado tendrán un ampliado para exigir a las autoridades que atiendan en su totalidad a todos los afectados.

“Queremos la presencia de los ejecutivos, el alcalde y la autoridad regional, pues los técnicos no tienen capacidad de decisión para atender las demandas del sector productivo y campesino, afectado por la sequía”, manifestó.

Como ejemplo, sostuvo que un camión cisterna atiende una distancia de 60 kilómetros de ida y vuelta, lo que no abastece la demanda de agua para el ganado mayor y menor.

Sequía agobia a microregión de Junacas

Una aguda sequía está agobiando a la micro región de Junacas, de acuerdo al dirigente de la zona, Roberto Ramos Fernández, quien dijo desde que pasó el Carnaval no volvieron las lluvias y piden ayuda a las autoridades para salvar sus cultivos.

Todos nuestros cultivos están por perderse, por secarse del todo, el trigo, la papa, la arveja, el maíz y otros, informó al indicar que algunos están “sin vuelta” y es necesario un plan de emergencia para evitar la pérdida total.

El traslado de agua con algunas cisternas puede salvar nuestros cultivos, el problema es que no tenemos riego en nuestras comunidades, no hay mucha agua, el río se secó si no llueve una semana, no habrá producción en la microregión. “Es dura la crisis que estamos confrontando en nuestra microregiòn, toda la subcentral de Junacas, Canchones, Alto España, muchas comunidades productoras que están sufriendo”, dijo al indicar que unos 800 productores están en riesgo.

Agencias

