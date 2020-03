Se acaba la provisión de alcohol en gel y barbijos en farmacias

La confirmación de casos positivos de coronavirus en el país y el aislamiento de una persona en Villa Montes, provocaron que la población acuda a las farmacias, centros de abasto y tiendas en busca de alcohol en gel y barbijos, logrando agotar los productos, usados para prevención de contagio de la enfermedad.

Hasta el mediodía del miércoles en algunas farmacias quedaban pocas unidades, tras la noticia al finalizar la tarde, de un caso sospechoso en Villa Montes, la demanda incrementó por la noche. La mañana del jueves, muchas farmacias anunciaron que se quedaron sin los productos para la venta.

Luis Hinojosa, propietario de una farmacia, refirió que el sector no se aprovisiona de grandes cantidades de barbijos, las distribuidoras tienen mayores requerimientos y no logran abastecer. “Las farmacias no se proveen con grandes cantidades, con la confirmación de casos hasta el mediodía ya no contábamos con barbijos y alcohol, nos ha tomado por sorpresa, con la pandemia las alcaldías e instituciones también están pidiendo a las distribuidoras y se está terminando, tampoco hay importaciones”.

Hinojosa reveló que la glicerina, que se utiliza para elaborar sanitizante casero se está agotando, incluso el alcohol normal. Aclaró que los precios son incrementados desde las distribuidoras.

Oferta en Redes Sociales

Sin embargo, frente al requerimiento de los productos en grupos de compra y venta en Facebook y Whatsapp, se ofertaban cajas de barbijos, desde 3 a 5 Bs la unidad y hasta 50 Bs la docena. Según testimonios en el lado argentino tampoco se encuentra en las tiendas y farmacias, a excepción de algunos lugares con muy pocas unidades de reserva.

Respecto a la especulación de precios a nivel nacional se anunciaron medidas de control a insumos de bioseguridad, de acuerdo a instrucción serán apoyados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

Reina Plata, responsable del Control Social de Yacuiba, aseguró que ante la especulación coordinarán con la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) para los controles respectivos y evitar que se “aprovechen” de la población con precios elevados.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet