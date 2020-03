Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas está en riesgo de paralización

Ante la negativa de aprobar un nuevo crédito en la Asamblea Legislativa, el Gobernador del Departamento, Adrián Oliva pidió a los legisladores no perjudicar el desarrollo de Tarija, ya que esos recursos permitirán terminar la construcción del Hospital Materno Infantil y evitar la paralización del proyecto de la Planta de Tratamiento de San Blas, considerando que está última obra tiene un considerable avance físico de más del 70% de ejecución.

Tras realizar una inspección el Gobernador Oliva acompañado por representantes la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), constataron que el proyecto de la Planta de Tratamiento de San Blas, registra una ejecución física satisfactoria, por lo que se necesitaría de los recursos del crédito de Bs. 30 MM que se solicitó para evitar la paralización del mismo, sin embargo, el ente legislativo aun continua con la negativa de aprobar dicho crédito.

“Este proyecto tiene un impacto muy grande para la ciudad de Tarija, ya que con el mismo vamos a resolver de manera parcial el problema del tratamiento de las aguas”, indicó el Gobernador Oliva al momento de explicar que dicha obra al ser concluida permitirá beneficiar a 7866 familias de más de 29 barrios de los distritos 12 y 13 de Cercado.

Oliva explicó que la inversión de dicha obra es de Bs 102.599.238,64 donde la Gobernación de Tarija y el Gobierno municipal de Cercado, poseen un aporte del 50% cada uno, considerando que con este proyecto permitirá la desinfección de las aguas contaminadas para preservar el medio ambiente y propiciar una mayor disponibilidad de este recurso que en la actualidad es de vital importancia.

Por su parte, el secretario General de la Federación de las Juntas Vecinales de Tarija (FEDJUVE), Víctor Acero, resaltó los avances que presenta esta obra que al ser concluida permitirá resolver un problema ambiental sobre el tratamiento de las aguas residuales.

Sin embargo, Acero lamentó que desde la Asamblea Legislativa se opongan a que el proyecto de la Planta de Tratamiento de San Blas corra el riesgo de paralizarse en vista de la negativa para aprobar el crédito que solicitó la Gobernación.

Cuestionan en barrio San Luis la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Definitivamente, los vecinos del barrio San Luis no quieren que se lleve a cabo en su zona el proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Ya tienen un problema creado con las lagunas de oxidación: los desechos líquidos de toda la ciudad van a parar a este antiguo barrio, por lo cual sufren los malos olores y las enfermedades transmitidas por los insectos que pululan en tales lagunas.

La batalla en contra de la PTAR no es nueva y ante la inminencia de su construcción, los sanluiseños protestan ante las autoridades de la Gobernación. Gabriela Panique, presidenta del barrio San Luis, dice a los medios: “Ellos saben (las autoridades departamentales) que el barrio no acepta, no ha habido una socialización, sí con la directiva, pero nosotros hemos hecho conocer que no estamos de acuerdo con este estudio, en una audiencia pública en 2017 hemos pedido a las autoridades nacionales y departamentales que no se tome en cuenta al barrio San Luis”.

Según la dirigente barrial, existe un respaldo técnico en el Colegio de Ingenieros que apoya la posición de los vecinos de San Luis, de no aceptar la construcción del proyecto en sus predios, que, en su entendimiento, sería más bien una forma de alargar la vida de unas lagunas de oxidación que ya deberían estar fuera de servicio.

“Si los profesionales dicen que este no es el mejor lugar para el proyecto, ¿por qué seguirlo?”, cuestiona Panique y continúa: “En San Luis tenemos un conflicto social, tenemos una herida abierta que no ha cicatrizado y no se puede venir ahora por encima de los sanluiseños, de los distritos 10 y 11, venir y hacerlo ahí”.

La realidad es que Tarija, debido a su crecimiento acelerado, necesita urgentemente una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que derive y procese las “aguas servidas” que genera la ciudad. Queda de parte de las autoridades y vecinos de las zonas determinadas para el proyecto, ponerse de acuerdo, por el bien de la salubridad.

