Presentan nueva denuncia contra Ejecutivo Regional del Chaco por proyecto de la nueva terminal

El lunes trascendió, una denuncia presentada en contra del Ejecutivo Regional, José Quecaña por el proyecto de la nueva terminal por la modalidad de invitación directa para la adjudicación y el Fondo Rotatorio.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Julio César Encinas afirmó que la denuncia fue abierta contra la autoridad por incumplimiento de deberes, en fecha 6 de marzo.

Quecaña refirió que el proceso de adjudicación está enmarcado en las normas de Unidad de Proyectos Especial (UPRE) y “agradeció” a la persona que lo denunció. “Tenemos seguidas las inspecciones de la UPRE, no hay ningún problema yo le felicito, no es el primer proceso.”, declaró.

Manifestó que la empresa adjudicada fue invitada de manera directa bajo los lineamientos de la UPRE y existe un decreto nacional de respaldo. “Tenemos la documentación, Vamos a presentar si requiere la Fiscalía”.

Consultado por Ramos, que pertenecía a su misma línea política, manifestó que desconoce los motivos de la denuncia. “No sé qué tendrá, ya no trabaja con nosotros, era un servidor público. La denuncia es personal no institucional, tengo que meterle un proceso por daños y perjuicios por inventarse una demanda”, apuntó tras señalar un tinte político.

Respecto a la denuncia de falta de transferencia al Fondo Rotatorio, explicó se realizó un plan de pagos, para no interferir en las entrega de proyectos y beneficios. “El señor este me dice porque no transfiero, si lo hago, no hay canasta ni proyectos que culminar, necesitamos plata, había una propuesta que el Fondo nos preste plata, tenemos muchas deudas, ahora que no hay nos cobra todo mundo”, aseveró.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet