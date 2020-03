Concejo Municipal de Yacuiba aprueba convenio para la adquisición de medicamentos

El concejal Andrés Aguirre informó la aprobación del convenio de adquisición de medicamentos e insumos el Gobierno Municipal para el primer y segundo nivel de salud con un monto de Bs 1.355.865 que se ejecutará mediante tres entregas. “Se tiene entregar los medicamentos en diferentes etapas, el primer lote es el 40% a los 10 días de la firma del convenio, la segunda entrega a los 120 días, que es un 30 % y la tercera entrega a los 240 días calendario, el saldo del 30%”, explicó el concejal.

Aguirre sostuvo que con esta adquisición el Gobierno Municipal, no debería presentar la falta de medicamentos en los centros de atención. Esta cuestión es una denuncia concurrente entre los pacientes, que en ocasiones tiene que comprar sus propios medicamentos. “No quiero ser irresponsable, cuando hacemos la visita a la Farmacia Municipal (FIM), nos muestran que tienen el stock lo que corresponde de acuerdo a competencias municipales, si les ha faltado en algún momento, hasta ir a pedir a la FIM, prefieren comprar en la farmacia, pero no debería haber excusas, nos dicen que cada mes reponen y que no tienen problema de abastecer en emergencias, pero actúan a pedido del centro de salud y no de oficio”, manifestó.

Recomendaciones

“Horas antes de la sesión nos entregaron el informe de comisión para la adquisición de productos farmacéuticos, la recomendación es que nos entreguen con 24 horas de anticipación, para que tengamos el tiempo de verificar y saber que estamos aprobando, si tenemos que hacer observaciones y presentar sus argumentos”, aseveró Aguirre tras declarar que por la prioridad en los centros de atención fue aprobado pese al corto tiempo.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet