Mujer da a luz un bebé muerto en un pasillo del hospital de Yacuiba

Los familiares relataron que la paciente llegó el martes en la noche con dolores de parto, pero los médicos dijeron que simplemente era una infección urinaria y no la quisieron atender. Por lo cual la mujer dio a luz a su bebé muerto en el piso del pasillo del hospital Rubén Zelaya, donde incluso ningún galeno, ni enfermera la trato ese momento.

“Los médicos nos dijeron que el bebé estaba muerto en el vientre y que tenían que esperar que lo expulsara naturalmente, sin aplicarle ninguna medicación, a raíz de esta situación la mujer sufrió de fuertes y constantes dolores, no aguanto y dio a luz a mi bebé en el piso”, dijo el esposo de la víctima Reina Gallardo.

Según el denunciante los médicos procedieron a botar al feto muerto en el baño y esto causó la indignación de los familiares que expresaron su molestia.

“Mi mujer empezó a sentir los dolores de parto desde el domingo, la traje el martes a las once de la noche, y los médicos me dijeron que el bebe estaba muerto, no había posibilidad de vida, que tiene que tener un parto normal, y donde sea en el piso, camilla o baño, igual ya está muerto me dijeron”, contó.

El esposo rogó que atiendan a su mujer después que expulso al bebé, pero igual no quisieron ayudarla ni para calmarle el dolor que ese momento tenía, por lo que los familiares de reina advirtieron a los galenos de que los denunciarían por negligencia médica ante los medios de comunicación.

“Recién ahora nos dijeron que iban a lavarla, cuando antes me decían que no iban a hacer nada, y que no era nadie para que les mande lo que deben hacer. Es lamentable lo que pasa aquí, si tienes plata te atienden, sino te dejan morir, parece que no tienen vocación para ser médicos, no saben valorar querer su trabajo que es salvar vidas”, lamentó.

Por su parte, el ginecólogo de turno, Javier Caihuara, aseveró que Reina llegó estable al hospital, pero presentaba dolores de parto. Al hacer la revisión correspondiente el médico de turno comprobó que el feto de 4 meses ya no tenía vida en su vientre. Por lo cual se le informó a la pareja de padres que de forma natural la madre debía expulsar al producto sin vida.

“En este momento según informa el personal de este hospital, 9 mujeres se encontrarían en labor de parto, por lo cual el área de atención estaría colapsada. Debido a este motivo se le habría informado a la familia y a la paciente que tendría que esperar en una sala médica a que el aborto culmine, para que posteriormente se le aplique un legrado”, explicó.

Ante la presencia de Derechos Humanos horas más tarde, el ginecólogo que atendió a la paciente informó que la misma se encuentra estable y que solamente se le habría aplicado una limpieza, para sacar los restos que podrían quedar en la matriz tras un aborto.

