Se soluciona el conflicto en la Alcaldía

Los trabajadores sindicalizados del Gobierno Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, suspendieron el paro indefinido y la huelga de hambre que sostenían, el conflicto fue resuelto tras una larga negociación de la dirigencia con dos delegados municipales.

Los dirigentes, Walter Oropeza Cruz y Simón Brusch Nichols, agradecieron la actitud de los delegados del municipio, Rodrigo Fuensalida Cardona y Javier Ochoa, pese al intento “de alguna gente”, cuyos nombres no precisaron que buscaban no resolver el problema, según Brusch.

Están volviendo todos los consultores en línea que estuvieron en el conflicto, en las diferentes medidas de presión, se trata de 32 personas, el municipio otorgó 16 ítems comprometidos el año pasado, no habrá represalia de ninguna clase, de acuerdo dirigente. “Como ve las respuestas eran sencillas”, dijo al lamentar la actitud del Secretario Ejecutivo, Diego Ávila, que no quiso dar respuestas a los trabajadores con el criterio de que no había los suficientes recursos económicos en el municipio.

“A partir de mañana nosotros volvemos a trabajar, pero lo más grande, puedo rescatar que en todo este movimiento se vio una hermandad de la familia municipal, nos ha unido, nosotros así vamos a seguir”, manifestó mientras sus colegas levantaban la huelga.

Oropeza dijo que el conflicto se solucionó tras dos semanas y seis días de movilización, la resolución se dio la tarde de este martes cuando todo hacía prever que el conflicto seguiría, afortunadamente los interlocutores municipales respondieron a los trabajadores. “No hay ganadores ni perdedores, se ha fortalecido la institución, se han fortalecido los trabajadores de pala y pico”, afirmó Oropeza al destacar la entrega de los ítems que faltaban, además 28 consultores en línea serán recontratados.

La situación de otros 8 consultores en línea será analizada este miércoles ante algunas observaciones que surgieron, se verá si tienen memorándums en contra o de llamadas de atención durante el desempeño de sus funciones en el municipio.

“Si no tiene ninguna llamada de atención esos 8 van a volver a su trabajo”, precisó Oropeza al indicar que el conflicto unió a la familia municipal, no habrá descuentos de ninguna clase, ni ningún tipo de acción contraria, a todos se pagará el sueldo mensual.

El dirigente sostuvo que si hubiese habido la predisposición que se vio este martes, sin duda que no había necesidad de ninguna medida de presión. Muchos trabajadores al levantar sus cosas del piquete de huelga destacaron la unidad laboral.

Denuncia

La denuncia ante la Fiscalía por el Gobierno municipal contra los dirigentes Iván Mogro Vargas y Walter Oropeza, desató la toma de las Direcciones de Recaudación y de Ordenamiento Territorial por los trabajadores sindicalizados del municipio.

Los movilizados bloquearon los ingresos de ambas direcciones dependientes del municipio mientras a los gritos exigían la renuncia del Alcalde Rodrigo Paz Pereira y del Secretario Diego Ávila, a quienes responsabilizaron del conflicto.

El dirigente Simón Brusch Nichols, lamentó que tras una prolongada reunión este lunes no hayan llegado a acuerdos y por el contrario la negociación se haya roto y el conflicto del paro y la huelga de hambre laboral, haya empeorado. “No vamos a firmar ninguna clase de compromiso ni pacto ni nada, directamente queremos que se nos dé los memorándums, los contratos de los compañeros retirados, sorprendido porque hoy fueron citados dos compañeros a la Fiscalía para declarar”, advirtió.

La citación se dio ante una denuncia del alcalde municipal, de acuerdo al dirigente al admitir que ésta es una mala señal, “no sé a dónde se está apuntando, qué se está queriendo hacer, pero esto va por mal camino, podría decir”, enfatizó.

Con esa denuncia ha roto todas las cosas, ha pateado todo el tablero podemos decir, agregó al asegurar que no dialogaban con las autoridades municipales, sino sus intermediarios, gente de buena voluntad, con conciencia y que quiera a su ciudad.

Los trabajadores movilizados esperan cerca de 30 memorándums, retoma de los consultores en línea, cuyos contratos terminaron el año pasado, sin embargo, con la denuncia y notificación a los dirigentes “no sé qué va pasar, esto está saliendo de control”, advirtió.

El dirigente Oropeza confirmó que tomaron pacíficamente la Dirección de Ingresos, acotó que lamentablemente Ávila parecer tener más poder que el propio alcalde, para los trabajadores no hay plata, están enojados.

“La gente se está enardeciendo, peor va ser, ya hemos tomado las instituciones y ahora vamos a pedir irrevocablemente la renuncia del secretario Ávila y del alcalde, de una sola vez porque no tienen la capacidad de resolver el problema de los trabajadores”, enfatizó.

De acuerdo a Oropeza el alcalde ya no manda en el municipio, nadie le hace caso, ni un secretario, los funcionarios se están revelando, ya no le hacen caso al alcalde, entretanto sus compañeros lo respaldaban a los gritos,

Fernando Barral Zegarra

