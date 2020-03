Tomarán acciones legales contra Sub Gobernador de Bermejo por inoperancia de cámaras de seguridad

El Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, dio a conocer que el ejecutivo departamental tomará acciones legales contra el subgobernador de Bermejo, Never Vega, porque no estarían operando las cámaras de vigilancia de esta ciudad, pese a que la Gobernación hizo la transferencia de recursos económicos correspondientes para que este proyecto esté operando en la actualidad.

Oliva indicó. “Yo quiero hacer memoria que se hablaba que las cámaras de vigilancia no se ponían en funcionamiento por la falta de transparencia de recursos económicos por parte del ejecutivo departamental, pero, les recuerdo que hace más de dos años hemos pagado el proyecto, no obstante, este sigue sin funcionar”.

En ese sentido, el Gobernador de Tarija aseveró que en este caso se debe de sentar responsabilidad a la instancia correspondiente que está a cargo de hacer funcionar las cámaras de vigilancia en esta región del departamento.

Según el ejecutivo departamental, este proyecto de seguridad ciudadana no está entrando en funcionamiento, debido a que la Subgobernación no cuenta con los recursos económicos para que puedan operar durante las 24 horas y los siete días de la semana. “Sólo falta que nos digan que no tenemos plata para comprar la coca para el sereno o no tenemos plata para cancelar la cena al encargado para que entre en funcionamiento este proyecto de seguridad ciudadana que demandó una inversión de 20 millones de bolivianos, hay bastante dinero invertido por la Gobernación”, indicó.

Oliva aseguró que la Subgobernación de Bermejo es quien recibió más recursos económicos de las regalías de los hidrocarburos en estos últimos años de parte del ejecutivo departamental, por lo que la autoridad lamentó que este proyecto siga paralizado hasta marzo de este 2020.

En ese marco, el Gobernador enfatizó que el gobierno departamental iniciará las acciones administrativas y legales en contra de la Subgobernación de Bermejo en los siguientes días para que este proyecto pueda entrar en funcionamiento y se esclarezca lo que pasó con las cámaras de vigilancia que siguen paralizadas. “Yo en su momento tuve que dar la cara por muchos de estos proyectos, ustedes recuerdan que indicaban que estas cámaras no funcionaban porque la Gobernación no transfería los recursos económicos, pero hace dos años que pagamos, y sigue sin funcionar este proyecto”, aseveró.

El último pago que hizo la Gobernación a la Subgobernación de Bermejo para este proyecto fue con el último fideicomiso que requirió el ejecutivo departamental.

Recordar que los vecinos de este municipio denunciaron que las cámaras de vigilancia no funcionan en esta ciudad desde hace años, y que el proyecto de seguridad ciudadana tecnológica sigue paralizado; por ello, pidieron a las autoridades den una solución a este problema que tienen.

Recordar que las familias de Bermejo salieron a las calles a marchar pidiendo justicia por el secuestro y asesinato de una adolescente en el mes de febrero, y mencionaron que estos hechos de inseguridad se podrían prevenir si estarían funcionando de manera correcta el proyecto de seguridad ciudadana con las cámaras de vigilancia.

