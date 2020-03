Paralizarán exploración de hidrocarburos en Astilleros para evitar politización

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, indicó en la mañana de ayer en una reunión sostenida con los cívicos de Tarija y autoridades, en la casa cívica, que se paraliza toda exploración en Astilleros, el anuncio lo dio a las semanas de apuntar que continuarían con las exploraciones hidrocarburíferas iniciadas por el presidente Evo Morales.

En la rendición de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, realizada en febrero de este año, Víctor Hugo Zamora explicó que Tariquía no se tocará por ser reserva, sin embargo dijo que parte de la zona de Astilleros no pertenece a la reserva, y que es posible que ahí se realice la exploración, no tomó en cuenta que la exploración afecta el área y los alrededores, también que los comunarios denunciaron en pasadas oportunidades que si realizan esas exploraciones en Astilleros contaminarán los caudales de río que entran en la reserva.

El anuncio lo realizó después de que comunarios protestaran y descubrieran que empresas estaban ingresando a la zona para realizar las exploraciones, que en un cabildo se determinó que no se realizaran.

Rodrigo Altamirano, comunario de Chuiquiaca, reclamó a los presentes, en especial al Ministro de Hidrocarburos, al asegurar que hay un plan de manejo hecho por el MAS (Movimiento al Socialismo) donde las cuencas se convierten en zonas de uso de extractivo extenso y moderado, advirtió ser conscientes con Tarija y con la reserva: “Da a pensar que lo que Evo Morales no pudo en su tiempo, estos lo están haciendo en tiempo récord” afirmó.

Altamirano aseguró que los mismos que trabajaban con el MAS para que ingresen a Astilleros lo están haciendo actualmente con la gestión de Añez. Indicó que el MAS lo amenazó y la situación siguen con este gobierno, “mi lealtad esta con mi gente” dijo a los presentes.

El comunario de Chuiquiacá también apuntó a Daniel Centeno, representante del ministerio de hidrocarburos en Tarija, lo tachó de traidor.

“Que no venga un gobierno de transición a realizar en tres meses lo que Evo no pudo en su tiempo”. Apuntó al ingeniero Centeno de no ser fiel con Tarija, porque otrora trabajó para impedir el ingreso.

Marieneli Coca, comunaria Chuiquiaca, explicó ante la audiencia que los riesgos de la exploración y explotación son graves: “El agua que está tomando ahora me gustaría que le ponga unas gotas de petróleo para que sepan lo que dejarán a sus hijos, hemos defendido 5 meses y hemos tenido un cabildo donde se quedó que no se tocará”, le dijo a Zamora.

Ante pasadas declaraciones, el ministro Víctor Hugo Zamora indicó que Astilleros, donde pretendían seguir la exploración, no pertenece a la reserva, Coca desmintió esto y señaló que es la misma estrategia que utilizaba la gestión de Morales.

Personas aseguraron que la explotación no contamina

No todos los presentes interpelaron a la anterior decisión de Zamora, algunas personas entre ellos representantes de transporte y de ciertos sectores de Bermejo estuvieron a favor de la exploración y explotación de Tariquía.

El reclamo de las personas a favor tenía el argumento de que no poseen solución a los problemas energéticos, además de que Bermejo no cuenta con agua potable, además el fuerte y persistente discurso de que la exploración y explotación de hidrocarburos NO CONTAMINA.

En la noche de ayer en el programa el Guardatojo Cultural, la comunaria y activista Jenny Noguera, residente del Aguaragüe, explicó que desde niña pudo sufrir en carne propia la exploración y explotación hidrocarburifera: “Es una maldición, no hay agua, ni desarrollo, escuelas, hospitales, está todo contaminado”, explicó.

Respuesta del ministro Víctor Hugo Zamora

Pasada la reunión ante medios de comunicación, Víctor Hugo Zamora, explicó que disputar el tema de campos compartidos como el de Tariquía es un error: ”Estamos a dos meses de una elección, a dos meses de esta elección es imposible tratar, hemos retirado todos esos debates de yacimientos para evitar cualquier confrontación, ustedes saben que los bolivianos nos ha costado retomar la paz a través de un mecanismo constitucional de un gobierno que ahora está intentado dejarlas cosas abiertas ordenadas transparentes, es la tarea importante”, dijo.

La primera acción que tomaron según Zamora fue la paralización de San Telmo, quien duda de la acción explicó que es por intereses políticos partidarios.

Ante esta respuesta el residente de Chuiquiaca zona que se encuentra en Tariquía, Rodrigo Altamirano, indicó que no fue Zamora quien paralizó la exploración, fueron los comunarios y el cabildo tarijeño que evitó su posterior exploración.

En la reunión se pidió la abrogación de contratos con petroleras, ante esta petición dio su negativa, apuntó que no es decisión del ministerio porque pasa por el poder legislativo, en todo caso la asamblea legislativa nacional tendrá que realizar la anulación respectiva. Sin embargo, ante el decreto que permite la exploración e impulsar que el legislativo anule contratos no dijo anda y evitó hablar el tema. Explicó que como senador si se opuso, pero como Ministro no.

Respecto a la reunión que permitía la exploración de la zona identificada de Astilleros, el ministro anunció que es imposible anular el contrato, insistió con el slogan de Tariquía no se toca y que la decisión de salir de Tariquía está firme. “Vamos a vivir dos meses de un proceso electoral que está empezando a generar un movimiento de gente que quiere protagonismo” explicó.

“Voy a pedirles que en estos dos meses evitemos cualquier mala interpretación respecto a Astilleros, y pediré que se paralice (…) vamos a proceder a la inmediata paralización, el que hable que se está interviniendo Tariquía es porque tiene otro tipo de interés, están empezando a generarse corrientes que están entrado con estrategias perversas” advirtió.

Instó a la audiencia a pensar en el futuro, “colocar la cabeza antes que el hígado y buscar unidad”.

Respecto a Bermejo, explicó que está consciente de sus problemas, explicó que la salida está en solucionar sus problemas con gas. Apuntó que jamás se interconectó al sistema del país, anunció buenos augurios para el pueblo bermejeño y que deberán estar en la red energética del país.

El panorama fue claro y conciso, por el momento quedó todo paralizado, pero la intención de explotar hidrocarburos está vigente, jamás mencionó alternativas de energía limpia ni revisiones de proyectos.

