No descartan más implicados en asesinato de adolescente en Bermejo

En un informe dado por el responsable de comunicación del Comando de la frontera Policial de Bermejo, J.M Ríos, se conoció que después que Carla Méndez fue secuestrada por los tres sujetos, la llevaron al monte en la comunidad de Arrozales, le tomaron fotografías luego de maniatarla, y luego la mataron y recién pidieron la suma de 20 mil dólares por su rescate.

Según Ríos, la Policía una vez que conoció el caso fue de inmediato en búsqueda de la menor, por lo cual realizaron seguimiento mediante los mensajes que recibía de los sospechosos la madre de Carla, quienes le exigieron que les entreguen 20 mil dólares si quería volver a ver con vida a su hija. “Debemos aclarar que la Policía se movilizó de inmediato, ya estaba muerta la niña cuando a las diez de la noche envían el mensaje a su mamá, no es como se dice que no hemos hecho nada, nosotros mismos nos sentimos impotentes”, señaló.

Como policías dijo que se suman al dolor de la familia de Carla, a quienes aseguraron que se conocer todos los pormenores del caso. “No descartamos que existan más responsables, hasta el momento son dos, uno de los menores fue descartado. En las fotos vemos una mano de mujer, vamos a investigar quien es , asimismo vamos a buscar las pertenencias de Carla para conocer quien la tiene, las investigaciones no terminaron”, finalizó.

Negligencia

a indignación y luto en Bermejo continua en la ciudad de bermejo, después que Carla Méndez, una niña de 14 años salió de su casa a hacer tareas donde su compañera y nunca volvió; ya que fue secuestrada y asesinada por tres criminales, situación que según los que cuestionan la labor de la Policía en la causa se hubiera evitado si se actuaba a tiempo para encontrar a la menor.

La Red Contra la Violencia a las Mujeres, a través de su representante, Sonia Martínez, se pronunció públicamente por este caso y pidió que se realice una investigación seria sobre la actuación que tuvo la Policía en la búsqueda de Carla ya que existen instituciones que deben fiscalizar y gestionar las acciones legales pertinentes si se prueba que existió negligencia.

“Si bien se alcanzó una justicia rápida con un proceso abreviado ya que se tienen ya los responsables, no es suficiente, por que como colectivos nos hemos pronunciado indignadas ante la actuación de las instituciones competentes por ley», señaló Martínez.

Como organización buscan conocer cuál es el accionar de las autoridades tanto policiales como judiciales que deben proteger a las mujeres, niñas y adolescentes de manera rápida y eficiente.

“No observamos acciones en el fortalecimiento de las instituciones que están para proteger a la sociedad en particular para proteger a las niñas y mujeres; continuamos con oficinas de la Felcv (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) sin personal, sin vehículos para poder trasladarse a las comunidades, cámaras que no funcionan, Servicios Legales Integrales sin personal, con gente que trabaja y no se le paga”, lamentó la entrevistada.

Al finalizar exigió que se escuche el clamor de las familias que han manifestado estas denuncias así mismo las instancias correspondientes tienen que intervenir tanto en la fiscalización, seguimiento en este caso como es la Defensora del Pueblo.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

