Existen 12 mil personas con diabetes en Tarija

La diabetes es una enfermedad que debe de preocupar a la población tarijeña, debido a que los índices de personas que sufren de esta patología va incrementando según la unidad de Nutrición del Servicio Departamental de Salud (Sedes), por lo que la médica tarijeña especialista en medicina interna y diabetes, Valeria Castellanos, recomendó a la población un cambio de vida y el consumo de alimentos más sanos, debido a que una de cada dos individuos tiene esta patología y no fue diagnosticado.

La médica especialista dio a conocer que la diabetes es una enfermedad silenciosa, debido a que aún inicio el paciente no presenta síntomas, y es diagnosticado con diabetes cuando presenta algunas afectaciones en su salud. “Lo llamativo es que a un inicio es una enfermedad bastante silenciosa, porque se dice que una de cada dos personas tiene la diabetes y no está diagnosticada, y de ahí la importancia de hablar de esta enfermedad y que la gente la conozca; no lo ignoremos porque todos conocen a alguien que tiene diabetes”, explicó.

Castellanos informó que a nivel Bolivia según los últimos datos del 2017, se tenía 123 mil pacientes con esta enfermedad, pero, aseveró que la cifra puede ser muchísima más elevada, debido a que varias personas no son diagnosticadas.

A nivel departamental, se sobrepasaba los 12 mil pacientes, de ahí la importancia que las personas cada año tienen que realizarse un estudio médico correspondiente para que se les confirme y descarte que tienen esta patología. “Esta enfermedad es silenciosa, pero el paciente llega a presentar un cambio en su organismo, y empieza a subir sus niveles de azúcar en su sangre, ya cuando la persona presenta cambios en su cuerpo, se dice que en unos tres a cinco años siente los síntomas, de ahí la importancia que las personas deben de realizarse los chequeos anuales como se dice”, indicó.

Cuando hay los primeros síntomas, el paciente presenta una sed excesiva, empieza a orinar más sobre todo en horas de la noche, tienen falta de energía, visión borrosa y una pérdida de peso que no está relacionado con un cambio en su estilo de vida.

Castellanos dio a conocer que anteriormente se conocía a esta enfermedad de tipo 2 como la diabetes del adulto, porque se presentaba entre las edades de 40 a 50 años, pero, en los últimos años se presentaron cambios debido al estilo de vida de las personas, por lo que hay pacientes con los síntomas de esta patología a los 20 a 30 años de edad. “La enfermedad se puede presentar con el estilo de vida como el sedentarismo, mala alimentación, sobre peso, obesidad y estas últimas dos patologías van de la mano con la diabetes”, señaló.

La médica especialista recomendó a la población tarijeña efectuar actividades físicas, consumir alimentos sanos, evitar el sedentarismo y dejar de ver como algo positivo el consumir “comida chatarra”.

“Debemos de cambiar el chip desde la casa, enseñemos a los menores de edad a comer vegetales”, acotó.

Finalizó que la diabetes puede provocar complicaciones en la salud del paciente luego de cinco a diez años, y cuando no está bien controlada, patologías como cardiopatías, insuficiencia renal, rinopatía diabética, amputación de las extremidades, debido a que esta patología es una enfermedad silenciosa que ataca a varios órganos del cuerpo humano.

