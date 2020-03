Caída del sistema de TIGO causa alarma en usuarios

En la mañana de ayer las oficinas centrales de Tigo se vieron abarrotadas por clientes que acudieron en masa a pagar sus facturas pendientes. La razón detrás de este comportamiento inusual fue la caída del servicio el día anterior, domingo, por lo que las personas que han contratado los paquetes de esta empresa de telefonía móvil y TV cable, creyeron que había sido corte por impago y se apresuraron en la mañana del lunes a cancelar sus deudas con la empresa.

Largas filas se evidenciaron ante las oficinas de Tigo, personas que iban a pagar y otras a quejarse, e incluso algunos manifestaron la intención de cambiar de operador del servicio telefónico y cable. También hubo algunos que asumieron responsabilidad por no cumplir en tiempo con la cancelación del servicio y alegaron que todo estaba normal (respecto al internet ofrecido por la empresa de telefonía).

En la noche del domingo 1 de marzo, en muchos barrios de la ciudad de Tarija, no se pudo conectar mediante el servicio de internet de Tigo y siendo el primer día del mes, los usuarios pensaron que se debía a facturas de pago atrasadas, mientras que otros adujeron deficiencias de la empresa.

En la página web de Tigo no se encuentra ningún comunicado o información que justifique lo sucedido con el corte no programado del servicio de internet y telefonía móvil, a pesar del revuelo que causó esta situación entre los clientes. “Yo creía que era problema de mi celular, pero había sido del sistema (de Tigo)”, adujo un usuario que se encontraba haciendo fila para pagar.

Otra información acerca de los servicios de Tigo, que alarma a los usuarios, es la posible subida en 13 bolivianos del precio por internet, debido al aumento de la velocidad de transmisión de datos, sin embargo, eso no se le ha comunicado previamente a los clientes. “Yo contraté una tarifa fija, y ahora cuando pague la factura veré si me han subido (el precio), a partir de eso veremos…”, dijo otro cliente, no muy satisfecho con las prestaciones de esta telefónica.

