Surgen nuevas acusaciones contra Alcaldía de Yacuiba

Virgina Valdez, exdirectora de Ingresos del Gobierno Municipal de Yacuiba, salió nuevamente a denunciar públicamente actos de irregularidades al interior de la institución, como el caso de pagos del “perdonazo”, donde no se cumple la anualidad.

“Tenemos la ley 042 del 2015, pagamos de nuestro impuestos, patentes, inmuebles y vehículos anualmente, sin embrago cuando se ha iniciado el proceso del Perdonazo, notamos en las proformas que no se cumplía la anualidad, anteriores directores lo que han hecho es mandar resoluciones internas, del 2017 pago del 2018 y recién me pueden multar desde enero de 2019, pero en este municipio ya me actualizaban la deuda y el interés desde que se terminaban los incentivos tributarios”, explicó Valdez.

Afirmó que los cobros realizados son ilegales, y corresponde una compensación a los contribuyentes, este aspecto fue explicado por la funcionaria al Concejo Municipal. “Hablé con el sistema Ruat del nivel central y me respondieron que las resoluciones fueron enviadas por la MAE, se le ha cobrado al contribuyente de forma ilegal, la gente está pagando hasta el día de hoy ilegalmente, no parte de ellos, es el Gobierno Municipal, les he explicado este punto crítico al Concejo Municipal”, sostuvo.

Valdez manifestó que presentó copias de sus cortes administrativos a la Contraloría, respecto a los funcionarios que la acusaron refirió que no cumplían con sus labores.

Caso SETAR

En cuanto a la demanda del GAMY en contra de SETAR, por apropiación indebida, reveló que está a punto de perderse. “Tanto se queja el alcalde, diciendo que no hay recursos en cinco años, no hicieron un estudio responsable sobre Setar, ha hecho una demanda que han ganado, tiene buenos argumentos pero no fueron bien presentados y está a punto de perderse”. La exfuncionaria declaró que el convenio del 2005 es ilegal, porque ya estaba en vigencia el Código Tributario, a su vez se realizó una auditoría y se estableció tres salidas que no fueron tomadas en cuenta por la MAE.

Tras las declaraciones vertidas por Valdez, desde el Despacho Municipal hubo un descargo. El secretario Ejecutivo, José Luis García, dijo que presentarán un informe oficial de auditoría, que se remitirá al Concejo Municipal. “El alcalde ha ordenado una investigación, todo lo demás es un hecho mediático, con papeles, sin papeles de boca para afuera las palabras se las lleva el viento”.

Hogar de acogida

Carlos Ramírez, dirigente de los Adultos Mayores, refirió que el pasado sábado se realizó un ampliado en el área rural, donde determinaron solicitar un informe técnico del Hogar de Ancianos y fecha de funcionamiento. “Hubo mucha participación, en los puntos que la gente más se ha quejado, es el albergue, no tenemos presupuesto, no hay nada, se ha quedado en invitar al Ejecutivo Regional y a sus técnicos, que nos expliquen cuando va funcionar, muchas infraestructuras se terminan de construir y nunca funcionan, nos preocupa esta situación debe haber algún convenio para que no quede en medio camino, tenemos que ser responsables”, señaló.

Ramírez refirió que hay dos pabellones en la construcción, un lado tipo particular y otro para las personas que no cuentan con recursos. “Uno es para las personas que tienen plata, pero cuanto va poner no sabemos, eso tenemos que reglamentar”, indicó.

La reunión con el Ejecutivo Regional, José Quecaña aún no fue confirmada con el sector, manifiestan que es la tercera vez que solicitan una audiencia y no obtienen respuesta. Este viernes en Villa El Carmen se realizará una Asamblea donde demandan la presencia del Ejecutivo. “Es una audiencia pública, él tiene la obligación de asistir a la reunión, hay gente que viene más allá de Palmar Grande, otros de Aguaraycito”, refirió.

El asilo de Yacuiba, ya se encuentra saturado, solo cuenta con espacios para mujeres.

El nuevo hogar está ubicado en Palmar, la infraestructura cuenta con varios ambientes y espacios de recreación.

