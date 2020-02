Campesinos piden despolitizar su ente matriz

El ejecutivo de los campesinos de Cercado, Daniel Flores, pidió despolitizar a la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, que en los últimos años estuvo sometida al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Nosotros observamos algo y siempre lo hemos hecho, la Federación de Campesinos no debe estar sometida a un partido político. La gestión de la actual directiva fue mala, porque se dedicaron a estar al lado del MAS y no a hacer la gestión oportuna por la Federación, no vimos acciones para ver el desarrollo productivo para Tarija, el seguro agrícola», informó a la ABI.

El Dirigente agregó que tras varios reclamos de las provincias los actuales dirigentes se vieron obligados a convocar para abril a un congreso para elecciones, porque cumplieron su gestión el año pasado. «Se tendrá elecciones y esperamos que en adelante pueda tomar otro rumbo nuestra Federación de Campesinos velando por el desarrollo y no apegados como estos últimos años haciendo politiquería partidaria para el MAS», agregó.

Flores no descartó ir como candidato para las elecciones, siempre y cuando tenga apoyo de las bases en Cercado.

Las elecciones de la nueva dirigencia se realizarán en el congreso previsto para el 17 y 18 de abril.

ABI

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet