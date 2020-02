Senador del plan “B” de Creemos renuncia a su postulación

El militante de Camino Democrático al Cambio (CDC) Luis Pedraza Cerda, en entrevista exclusiva con el Diario Nuevo Sur, confirmó que hace dos semanas no tiene contacto con Mario Cossío Cortez, esto debido a que decidió dejar la candidatura para Senador, al ser él el plan B en caso de la inhabilitación del exgobernador de Tarija.

“Yo decidí dejar la candidatura, originalmente, debo decirlo de manera primicial, yo era el plan ‘B’ de CDC en caso de la inhabilitación de Mario Cossío, no lo soy más y hace más de dos semanas no tengo contacto con Mario, no sé lo que está pensando”, reveló Pedraza.

Al negar que sea una ruptura con CDC o Cossío, Pedraza revelo conocer de muy buena fuente que Cossío apelará, con todo su derecho, la inhabilitación, fundamental buscando justicia y más allá de la versión de que sea inapelable, la ley franquea plantear la revisión.

En el caso de inhabilitación franquea un recurso extraordinario de revisión para casos de inhabilitación, “estoy seguro que Mario lo puede activar muy fácilmente porque su situación es totalmente diferente a la de Pary o Evo Morales”, manifestó.

El también asambleísta departamental dijo que en el caso de Cossío se trata de la violación de un derecho, una vez está sufriendo la violación de su derecho de participación, se violó su derecho de representación cuando fue suspendido de gobernador el 2010.

Pedraza confirmó que hace dos semanas no tiene contacto con Mario Cossío, debido a que decidió dejar la candidatura para Senador, al ser él el plan B de Camino Democrático al Cambio en caso de la inhabilitación del exgobernador. “Tengo que decirlo de manera primicial (…), desde el lunes 3 de febrero que no he vuelto a tener contacto con Mario, por tanto, no sé lo que estará pensando él en este momento”, aseguró.

Consultado si se trata de una especie de ruptura o problemas internos, Pedraza descartó esa posibilidad y señaló que más bien Cossío buscará apelar su inhabilitación ante el TSE.

Al reconocer que Cossío era el factor que definía la situación del candidato presidencial Luis Fernando Camacho en Tarija, sostuvo que si es inhabilitado seguirá al frente de la campaña electoral, aunque Pedraza espera que no sea inhabilitado.

En caso de inhabilitación la gente sabrá distinguir la presencia de Cossío y esta situación lo asumirá como una injusticia más y le dará más rédito político que la habilitación, agregó Pedraza con quien tuvo una conversación especial Nuevo Sur.

Pedraza dijo además que a Cossío no se le puede negar su derecho a la participación por décimo año consecutivo, tuvo que abandonar Bolivia para preservar su vida, así lo entendió el Estado paraguayo que lo refugió. “De no haber salido Mario de la manera cómo salió (de Tarija) hoy sería, en el mejor de los casos, un preso en una cárcel de máxima seguridad en el país o una tumba poco frecuentada en algún cementerio, esa es la realidad”, cerró.

Pedraza además reiteró que con solo el 25% de los votos en la elección de mayo puede controlar la Asamblea legislativa, el MAS durante 14 años trabajó para perpetuarse en el poder, en este tiempo instaló en el país la ingeniería del fraude.

