En Tarija celebran inhabilitación de Morales y recuerdan el referendum del 21F

El FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) que está en alianza con Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, saludó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar como candidatos a Evo Morales Ayma, Diego Pari y otras personalidades.

“Hay que saludar la decisión del TSE, la resolución emitida de inhabilitación de varias personalidades que no se enmarcaron en la Ley, hay que saludar fundamentalmente que el Órgano Electoral se enmarque en la Constitución”, declaró el dirigente, Roberto Marquez.

De esa manera está dando señales de que la elección del 3 de mayo va por el camino correcto, claro, de respeto a las leyes y normas que todo el pueblo boliviano ha expresado y espera, prosiguió el también candidato a senador por Tarija.

Márquez dijo que la inhabilitación es una buena noticia que coincide con el 21-F, fecha de recordación de 4 años del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos dijo a la modificación de la Constitución.

Esta negativa impidió reformar la Constitución y negó la posibilidad de reelección de Morales y el Vicepresidente de entonces, Álvaro García Linera, quienes, sin embargo, insistieron en repostular desatando un conflicto permanente en Bolivia.

Consultado de que Evo Morales respondió que es ir contra la democracia su inhabilitación, Márquez contestó que no tiene moral para decir eso, “pese al apellido que tiene”, es el causante del odio, del irrespeto a la Ley y de la violencia entre bolivianos.

Sus instrucciones a sus seguidores de bloquear a las ciudades y que no ingrese alimentos ni combustible, fue como echar gasolina al fuego “y que el pueblo muera de hambre, entonces no puede un hombre, que no tiene moral, atreverse a ser candidato a lo que sea”.

No obstante, para Márquez, el descontento del pueblo boliviano empezó en diciembre de 2010 cuando el gobierno de Morales lanzó el gasolinazo, que fue el divorcio de Morales con el pueblo boliviano, “a partir de entonces dejó de escuchar al pueblo”.

De la misma manera impuso una tercera reelección, quiso imponer una cuarta reelección, fue al referéndum, el pueblo lo rechazó y posteriormente hizo el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, declaró Márquez, duro crítico del MAS.

El país con su lucha está recuperando la democracia y el debido proceso, ojalá que sigamos por ese camino de profundización de la democracia y el estado de derecho, de las libertades, agregó uno de los pocos políticos que fue visto en la plaza de Tarija, este viernes.

Diputado afirma que el TSE cumplió la ley en caso de inhabilitados

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, afirmó el viernes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió la ley en el caso de los candidatos inhabilitados para las elecciones nacionales, pautadas para el 3 de mayo.

«Creemos que se ha trabajado y tomado una decisión solo cumpliendo la ley, ayer hemos escuchado un pronunciamiento que está en función al mandato que tenía el Órgano Electoral, es decir quienes cumplían los requisitos eran habilitados, quienes no los cumplían o no subsanaron las observaciones que hizo el Órgano Electoral, por supuesto que deberían haber quedado inhabilitados, dijo Lazarte.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó inhabilitar las candidaturas de Evo Morales, Mario Cossío, Diego Pary y Jazmín Barrientos, porque incumplen el requisito de residencia permanente.

Lazarte aclaró que esa determinación no afecta el derecho a ser político, sino el cumplimiento de la norma. «Esto no es persecución política, ni mucho menos afectar al derecho de ser candidato de ningún ciudadano, no se está afectando los derechos políticos, pero claro cuando uno asume un derecho político, también tiene que apegarse a la normativa, esas personas fueron inscritas como candidatos y debían cumplir todos los requisitos que manda la ley», agregó y añadió que ahora lo que corresponde es que las fuerzas políticas que se vieron afectadas deben sustituir a sus candidatos inhabilitados para las elecciones del 3 de mayo.

Plataformas recordaron los 4 años del 21-F

Varias plataformas recordaron cuatro años del 21 F, referido al Referéndum del 21 de febrero de 2016 cuando la mayoría de los bolivianos, dijo No a la modificación de la Constitución, con lo cual se cerró la posibilidad de reelección del presidente y vicepresidente.

El concejal, Alfonso Lema Grozs, al destacar esta consulta admitió que lamentablemente no se dio cumplimiento al mandato del pueblo, lo que hizo que la ciudadanía haya perdido confianza en el sistema democrático y la validez de su voto.

Tuvo que pasar un hecho escandaloso como la elección del 20 de octubre, calificado de fraude, para que esa situación cambie. Los cuatro años desde el 21-F deben servir para reflexionar sobre cómo profundizar la democracia y generar confianza en el sistema.

El dirigente de la alianza Libre 21, Paul Morales Pacheco, declaró que el 21-F no fue respetado y todos los bolivianos siguieron luchando por el respeto a esta decisión, “ese fue el inicio de la lucha para tirar abajo la tiranía”.

Fernando Barral Zegarra

