Dudan de que candidatos radicales del MAS obtengan un buen resultado

El MAS optó por candidatos a parlamentarios de Tarija, que son de la línea dura y radical, en la votación se verá si la gente está de acuerdo con esta decisión o por el contrario la desaprueba y rechaza a través del voto. El criterio es del Asambleísta por este partido, Ervin Mancilla Olarte, al admitir que la elección de mayo será un factor de medición interna de este partido, entre los masistas radicales, fundadores y aquellos considerados “invitados”.

“Este factor de medición, los candidatos fueron elegidos con total libertad”, agregó Mancilla al indicar que los actuales candidatos fueron nombrados por la corriente dura de este partido, que por lo menos en Tarija, no pudo ganar la elección el 2006.

“Los candidatos fueron nombrados por los fundadores, no están postulando “invitados” como en anteriores elecciones, eso buscaron siempre los radicales, tener sus candidatos, si ganan en las elecciones “enterrarán” a los invitados, sostuvo. Si los radicales no ganan, tendrán que recapacitar, reordenarse y admitir que los ‘invitados’ son necesarios para el MAS, tendrían que reconsiderar el aislamiento en que están por caer con los candidatos definidos. La elección de mayo es factor de medición”, reiteró el Asambleísta.

Para la elección de mayo no hay “invitados”, no están siquiera como candidatos a diputados uninominales, todos son del ala radical, repitió para indicar que todavía no puede adelantarse si en el parlamento serán o no consensuadores. “En el parlamento tendría que vérselos para saber si son de consenso y diálogo o no, lo primero es que tienen que llegar a esa instancia, es probable que no lo logren, en la anterior gestión los candidatos fueron más los invitados”, recordó.

Los radicales están en la suplencia, los parlamentarios suplentes están en el pleno una semana al mes, por tanto, su trabajo no tiene tanta incidencia a diferencia de los titulares, “habría que verlos para decir cómo van actuar”.

El legislador departamental, reconoció que la elección de mayo, será el resurgimiento de los radicales del MAS o en su defecto su hundimiento por la necesidad de recurrir a candidatos “invitados” muchos de los cuales fueron cuestionados.

En Tarija en víspera, de la definición de candidatos a parlamentarios, muchos considerados fundadores de este partido cuestionaron a los “invitados”, a algunos les apuntaron incluso de falta de compromiso, lo que no quieren que se reitere.

Fernando Barral Zegarra

