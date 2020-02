Médicos del Chaco se encuentran en estado de emergencia por falta de pagos

La doctora Damyantis Márquez, que forma parte de los médicos contratados por el Gobierno Regional del Gran Chaco, a través del programa de fortalecimiento a la salud, ayer en conferencia de prensa informó que 172 profesionales se encuentran en estado de emergencia por falta de sueldos.

Márquez, manifestó que los profesionales que trabajan en los centros de salud y hospitales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, bajo contrato con el Gobierno Regional, dan un plazo de 24 horas para que la Asamblea Regional apruebe el convenio que posibilite la cancelación de sus salarios, que les adeudan desde enero, caso contrario, ingresarán en huelga. “Ayer (martes) la Asamblea Regional se puso los moños, porque conociendo la situación crítica en cuanto a la cancelación de los sueldos y los ítems, los asambleístas que representan a los pueblos indígenas, se dieron el lujo de revisar un documento y decir que había una firma falsa, cuando ese documento fue revisado y aprobado por todos ellos para la aprobación del POA 2020”, expuso.

En ese orden y con esa observación, la Asamblea Regional no aprobó el convenio que viabiliza la cancelación de los sueldos para los 172 médicos que dependen del Gobierno Regional, situación que motivó la molestia y el estado de emergencia por parte de los salubristas.

Por otra parte, Márquez, explicó que en el Chaco se tiene un Gobierno Regional con competencias en salud, que lamentablemente no pueden ser ejecutadas porque no disponen de recursos para crear el Servicio Regional de Salud (Seres), que tenga relación directa con el Ministerio de Salud, para sí dejar de depender del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija y

afirmó que esta situación, seguirá generando los conflictos que se tiene todas las gestiones para la cancelación de los sueldos a los profesionales que dependen del Gobierno Regional en los tres municipios chaqueños. “El Gobierno Autónomo Regional y olvida sus obligaciones, quieren la competencia de salud sin tener plata para ejercerla. En la Asamblea Regional plantearon que no se puede implementar el Servicio Regional de Salud porque no tienen recursos y si no pueden implementarlo entonces tampoco pueden ejecutar la competencia que es concurrente con el nivel del Gobierno nacional”, agregó.

(El Andaluz/Yacuiba)

