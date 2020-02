Alcalde Paz denuncia “matonaje sindical” al interior de esa institución

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, junto a su gabinete municipal, denunciaron mediante una conferencia de prensa, un manotaje sindical por parte miembros de los sindicatos de trabajadores municipales administrativos y de obras públicas, que por actitudes político partidarias, en las últimas semanas, realizan paros y movilizaciones en desmedro de la gestión y del Alcalde municipal.

Paralelamente, también denunciaron la intención de estos miembros y dirigentes de ambos sindicatos, de maquinar un plan de complot para producir desorden, caos y perjuicio dentro las grandes actividades carnavalearas que iniciarán desde este próximo jueves: fiesta de comadres, sábado y domingo de corsos, lunes de mojazón y martes de albahaca; esto mediante acciones específicas como: ingreso a los lugares de actividades carnavaleras con marchas y petardos, marcha por la avenida integración en plena entrada de comadres, entre otras.

“Hay una suerte de matonaje sindical por parte de ciertos directivos de dos sindicatos: el administrativo y el de obras públicas. Es evidente que hay una acción y una declaración política de por medio, que espero que no esté vinculado a los nuevos aliados de la candidata a la presidencia la señora Áñez, sería un gran error”, señaló el alcalde Paz.

El Alcalde tarijeño continúo sus declaraciones: “Quiero advertir a estos dos sindicatos, que si concretan un complot, si hay un ataque, si hay cualquier acción, están actuando en contra del pueblo de Tarija, en contra de aquellos que hemos apostado por el desarrollo, que es el turismo, es una nueva economía, una nueva imagen de lo que debe ser Tarija para con Bolivia y el ámbito internacional, y vamos a tomar las acciones necesarias contra ellos”.

Sin embargo ante estas amenazas y actuares negativo por parte de los sindicatos, el alcalde Rodrigo Paz garantizó que las actividades carnavalearas se llevarán a cabo con normalidad, para lo que se dispondrá de mayor efectivos del orden y al mismo tiempo, espera el apoyo de la población para evitar este tipo de hechos que pueden afectar el denominativo de “Tarija el carnaval más seguro de Bolivia”.

Paz recordó que el inicio de las movilizaciones sindicales fue el laudo arbitral de finales del 2018, mismo, que desde palabras del propio Alcalde, fue cumplido en su totalidad, aun superando los beneficios que en un comienzo eran solo para el sindicato de obras públicas, pero por disposición de su persona, los beneficios llegaron a todos los trabajadores municipales. “Hemos cumplido con todos los requerimientos que hace 4 años atrás y medio, cuando asumí como Alcalde no se tenían en este Municipio, como ser un bono de té, un bono de transporte y dos cambios de ropa al año para cada trabajador, más equipamiento completo para cada una de las secretarías y descentralizadas. Antes entregaban por año entre 15 a 20 ítems y nosotros estamos entregando una media de 50 ítems que les da grandes garantías al trabajador sobre ciertos beneficios que se tienen, además, hemos realizado la construcción de una guardería municipal para los hijos de los trabajadores que está funcionando, la construcción de un centro de salud para los trabajadores, hemos entregado un seguro de vida para cada uno de ellos, o sea, medidas que antes no existían y que durante los cuatro años y medio de gestión se han cumplido”, reveló Paz.

Observaciones de corrupción

Ante las denuncias de los sindicatos de trabajadores de obras públicas del municipio de Cercado hacía el secretario ejecutivo, Diego Ávila, y otros actores, el hecho comenzó a salpicar a varias autoridades, entre ellas el ex secretario del municipio, German Hoyos, quien se supone fue retirado por un escandalo de corrupción el 2018, sin embargo, apuntan que sigue perteneciendo a la alcaldía y goza de cierta protección que le permite realizar contratos millonarios.

Asimismo, apuntaron que el proteccionismo que gozan fue gracias a la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), es por eso que el alcalde de San Lorenzo perteneciente al partido del anterior gobierno, Miguel Ávila, a pesar de tener accionares similares a su hermano, Diego Ávila jamás fue investigado.

El diputado por Tarija, Norman Lazarte (UD), conversó con El Andaluz para esclarecer las denuncias contra estos funcionarios públicos que son reiteradas veces señalados por manejar contratos corruptos, nepotismo y además de mentir a los trabajadores y la población.

En cuanto al problema de los trabajadores de obras públicas del municipio, el diputado explicó que las irregularidades llevan años siendo registradas, pero jamás se acuto porque existía un cierto proteccionismo del MAS (Movimiento al Socialismo). “Hemos recibido llamadas de personas afectadas por Diego Ávila, el único sustento que tenían los denunciantes era su trabajo en el municipio (…) Diego Ávila y German Hoyos tiene una complicidad muy cercana, Ávila al ser una autoridad sabe lo que sucede, todos estos actos y hechos de corrupción inhumana no sorprenderían que sea en manos de estas dos personas” declaró Lazarte.

El ex secretario de desarrollo del municipio, German Hoyos, se supone que fue apartado de la administración municipal por un escándalo de corrupción hace un par de años, sin embargo, Lazarte apuntó que sigue trabajando en el municipio y no se sabe dónde lo hace o cuanto es su sueldo.

El día miércoles se sostendrá una reunión con autoridades nacionales para poder esclarecer a la administración financiera del municipio y poder determinar en la forma que la estuvieron realizando, pues según Lazarte no es transparente.

“La alcaldía no se alejó nunca de German Hoyos tapo las cochinadas a su ex secretario en ningún momento se alejó de la institución, tenemos conocimiento, pero no de manera oficial. necesitamos saber su permanencia y qué cargo ocupa, nos abemos el poder mágico que tiene, lo cuidan como si supiera algo o tiene algo, en ningún momento se alejó del municipio” dijo a El Andaluz Norma Lazarte.

(Redacción Central)

