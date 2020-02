Presidente de YPFB: “El ‘mar de gas’ fue la más grande falacia”

El presidente de YPFB, Herlan Soliz Montenegro, que llegó para ser parte de la rendición de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, negó que esta empresa esté en quiebra, aunque reconoció que sus gastos son muy elevados y es necesario revertir esa situación.

El balance de la empresa efectuado a diciembre muestra que el valor patrimonial de la empresa es 63 mil millones, es el más alto de cualquier empresa del país, “no podemos decir que esté en quiebra”, afirmó al añadir que el anterior gobierno no daba toda la información.

El gobierno mostraba solo utilidades y no los ajustes, agregó al mencionar el costo de la subvención de los combustibles, el pago del Brasil por gas que no retiró y las instalaciones como la planta de úrea por las cuales se sigue pagando. Esos números de estar en positivo se vuelven negativos y eso no mostraba el gobierno anterior, YPFB no está en quiebra, pero se trabaja arduamente para cambiar los números negativos en positivos este año”, explicó Soliz.

Con relación a la planta separadora de gas del Gran Chaco, dijo que funciona en la medida del gas que se exporta a Argentina, actualmente funciona en un 30% de su capacidad instalada, Bolivia entrega a Argentina entre 11 y 13 Millones de metros cúbicos día (MMmcd).

Soliz también informó que YPFB invertirá el38% de sus recursos para desarrollar 26 proyectos de exploración, a diferencia de la administración anterior que sólo destinó 18%, para dejar atrás la falacia más grande “del mar de gas”.

