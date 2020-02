Paralizarán exploración de hidrocarburos en San Telmo y en Astilleros la reubicarán

Con la premisa de “Tariquía no se toca”, volvió a enfatizar con vehemencia ayer el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, al calificar de falacias las versiones en sentido contrario. Las empresas tienen que reubicar fuera de la Reserva el lugar donde podrían perforar, agregó la autoridad nacional.

Lo que hemos pedido en el tema de San Telmo, es paralización por fuerza mayor, tenemos que esperar qué pasa con la Reserva, está dentro la zona dura, el núcleo duro”, afirmó al referirse a una de las zonas concedidas en el anterior gobierno, para la exploración petrolera.

En cuanto a la concesión Astilleros pasa por otro análisis, es un área que va más allá de la Reserva, sobrepasa, acotó al admitir que muchos comunarios de Bermejo piden la exploración petrolera, fuera de la Reserva natural que abarca dos provincias. “Hemos pedido al operador que empiece a reubicar su exploración, fuera de la Reserva y la posición es muy clara, “por Dios, la Reserva no se toca, la posición del Ministerio es clarísima, la Reserva no se debe tocar”, insistió en conferencia de prensa.

Las operadoras tienen meridiana claridad de que hay una posición, que es una política nacional, de que la Reserva no se toca, el problema es que surgen una serie de especulaciones que ya tienen otro tinte y el gobierno no entrará a discutir, afirmó.

El gobierno respetará a los comunarios, cuando duden de algo que pasen por la representación del Ministerio de Hidrocarburos, “lo repito por enésima vez, la Reserva no se toca”, volvió a enfatizar junto al titular de YPFB, Erland Soliz y otros ejecutivos.

Consultado de cómo se puede blindar la Reserva para el no ingreso, contestó que el primer blindaje es la semilla de que la Reserva no se toca, la política asumida será difícil de cambiar, no se podrá ingresar y efectuar actividad petrolera.

Sin embargo, tampoco puede perjudicarse procesos de exploración fuera de la Reserva por capricho de alguna gente que no quiere entender, el problema es que la plata de los próximos 20 años, de nuestros hijos dependerá de la exploración y explotación, admitió.

No dentro la Reserva, sino fuera de ella, y no pueden paralizar esas actividades, Bermejo ya podría estar beneficiándose, el bloque Bermejo es tradicional, antiguo, con prospección desde hace mucho tiempo, vamos a seguir trabajando ahí, sostuvo Zamora.

El problema es que mucha gente está confundiendo la Reserva con todo el esquema de exploración y explotación y eso es muy peligroso para los ingresos del propio departamento de Tarija, acotó después de hacer la rendición de cuentas del Ministerio que administra.

Gobierno instalará planta de regasificación en Bermejo

El gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos, instalará una planta de regasificación en Bermejo para solucionar eventualmente la crisis energética en aquella región, donde el pozo “Bermejo X-44” se agotó hace tiempo.

Se trata de un camión con el sistema, y solo se aguarda la mejora en el camino provisional en San Telmo, para llevar el equipo a Bermejo, el gas que proveerá permitirá el funcionamiento del generador de electricidad, informó el Ministro Víctor Hugo Zamora.

Se traerá gas convertido en líquido desde Río Grande, Santa Cruz, en cisternas, volverá a convertirse en gas en esta planta en Bermejo y se utilizará en la generación eléctrica, es una alternativa, aunque parcial todavía, según Zamora.

El Ministro dijo que, a la semana de asumir el cargo, buscó soluciones a este problema, se planteó traer gas de Argentina, sin embargo, no hubo respuestas de sus autoridades. Setar además instala en Bermejo un generador a diésel para mitigar la crisis energética.

Fernando Barral Zegarra

