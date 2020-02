Mal estado de carreteras perjudican flujo turístico

Gustavo Rodríguez, presidente de los volqueteros del sur, indicó ante El Andaluz que los caminos hacia Tarija están en condiciones tan malas que se tendrá una pérdida económica en el turismo por carnavales, en especial toda la gente que ingresa por el norte argentino no podrá disfrutar del feriado debido a que es un peligro cruzar hacia nuestro país. “Es decepcionante el accionar de las autoridades departamentales y nacionales en el tema vial, mucha gente que llegaba del norte argentino ya no vendrá. Es perjuicio económico” declaró Rodriguez.

La carretera a Bermejo principal y más cercana tiene problemas por el puente de San Telmo, pasan por el rio que no deja de ser un riesgo, ante la subida de aguas no se puede transitar, existen derrumbes y piedras que caen en las carreteras.

Qué hemos hecho en 20 años en las carreteras preguntó Rodríguez, la vida útil del pavimento ya cumplió su vida útil, observó ninguna obra caminera para presentar en la gestión.

El presidente de los volqueteros apuntó a untema olvidado, cuando el túnel de Alarachi se desbordó y se perdieron vidas, se dijo ese momento que la empresa tenía que pagar el costó, la empresa depositó ese monto a la Administración Boliviana de carreteras, cuestionó dónde está el dinero para favorecer a la carretera. Las inversiones son mínimas.

Las autoridades observan que el costo es mucho cuando se debe realizar una nueva carretera, la perdida monetaria es más que la que no desean invertir. “Canaletas-Entre Ríos sigue siendo una carretera con problemas, pero no existe ni un gavión o contención y esta el deterior ni transferencia a la ABC” apuntó.

La ruta antigua se sigue utilizando, Rodríguez explicó que solo vehículos pequeños y medianos pueden transitar, los radios de curvaturas no son suficientes y es peligroso y señaló que no existe ni planes para mejorar el estado de las carreteras, tanto para el Chaco como para Bermejo es un riesgo. “las autoridades departamentales tienen que tener más conciencia con el pueblo, ellos son los responsables (…) si tenemos que bloquear el departamento y La Paz lo hacemos” indicó que no existe intención de mejorar.

No existe prevención ni cumplimiento de la ley

El asambleísta departamental, Abel Guzmán, indicó en el programa el Guardatojo Cultural, del canal Televisión Andalucía (TVA), que a pesar de que existe una ley de prevención departamental promulgada por la asamblea, autoridades departamentales no la aplican, ni tampoco tiene la voluntad para hacerla.

La ley incluye descripciones, mediciones, acciones que se deben tomar para preservar los caminos ante desastres naturales como los acontecidos, sim embargo no se aplica y no existe respuesta ante estos problemas.

El Andaluz quiso consultar mediante llamadas telefónicas y buscando personalmente a las autoridades departamentales, pero no respondieron sus teléfonos y estaban ocupados ante la situación.

Guzmán explicó que los estados de los caminos son muy malos y existen varias observaciones que con el tiempo0 se fueron acumulando y hasta el momento no tienen ningún resultado.

El gerente interino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Tarija, Enrique Valdez, informó este viernes que se habilitó un desvió a la altura del puente San Telmo en la ruta de Tarija – Bermejo, para el paso de vehículos pequeños y medianos. “Informar que ya fue habilitado uno de los desvíos en el sector del puente de San Telmo por el cual se ha habilitado solo para el paso de vehículos pequeños y de mediano tonelaje, hoy estamos trabajando para concluir un segundo desvió que es un poco más corto, más cerca del puente el cual va a estar listo al final de la tarde”, informó a los periodistas.



El Gerente a gregó que el segundo desvió se lo realiza para habilitar el tránsito de vehículos de alto tonelaje, pero encontraron algunas fallas en el terreno que deben ser subsanadas para garantizar el paso para el transporte pesado. Después de solucionar las deficiencias en el terreno vamos a evaluar, máximo hasta el domingo para habilitar (el paso) ya para todo tipo de vehículos”, agregó.

Valdez recordó que el puente de San Telmo quedó inhabilitado en días pasados, producto de la crecida del río que se llevó uno de los pilares que sostenía esa infraestructura. “El puente se lo debe reparar, de momento se lo apuntalo para poder tratar de garantizar, primero que no colapse, segundo vamos a hacer unas pruebas de carga para tratar de habilitar el paso por el mismo para vehículos livianos”, agregó.



Valdez complementó que una reparación completa del puente demorará unos tres meses, porque se debe restituir el pilar que se llevó el rio, hacer dos columnas laterales y una viga transversal.

La gran cantidad de lluvia que cayó en la víspera provocó la crecida del río San Telmó del departamento de Tarija lo que provocó el colapso del puente vehicular que tenía el mismo nombre del río y dejó incomunicados Bermejo y Caraparí.

El director del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) Tarija, Gustavo Donaire, dijo que por la caída extraordinaria de lluvias se ha sufrido el colapso del puente. “Inmediatamente hemos desplaza las brigadas para evaluar la situación, estamos esperando que baje el curso del agua, vamos a trabar en un desvío pero esperando que bajar el curso del aguas”, indicó.

Según las autoridades de locales las lluvias fueron extraordinarias, han caído aproximadamente 280 milímetros de precipitación lo que puede ocurrir en medio año.

