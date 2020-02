Asesinos de joven apuñalado en Tomatitas fueron enviados a la cárcel

Luego de horas de audiencia , los dos sospechosos del asesinato de un joven de 27 años en afuera de un local bailable cerca de tomatitas fueron enviados ayer a la cárcel por instrucción del juez primero en lo penal, después de que la parte acusadora demostró que existe la probabilidad de que son los asesinos, y que no presentan ninguna garantía para la sociedad para estar libres.

Tras varias horas de audiencia de medidas cautelares, el juez de Instrucción Cautelar Primero en lo penal, Walter Chumacero, ha resuelto dar detención preventiva en el penal de Morros Blancos a dos sujetos que fueron imputados de asesinato a un joven de 28 años de edad. Hecho suscitado el domingo en la noche afuera de un local en Tomatitas.

“El juez ha tomado en cuenta varios elementos presentados en la audiencia de medidas cautelares, por ello ha dispuesto la detención preventiva y los mismos sean remitidos a la cárcel pública mientras se realiza las investigaciones complementarias”, dijo Osmar Avendaño, abogado de la familia de la víctima.

Asimismo, aseguró que existen testigos quienes estuvieron en el lugar al momento del hecho, los cuales identificaron fehacientemente a los sujetos, por ello además se tuvo otros elementos que fueron suficientes para que se determine la detención como las armas blancas que usaron para herir y matar a este joven.

Por su parte el nuevo comandante departamental de la Policía Boliviana, Eduardo Vargas Lema, dijo que el hecho ocurrió en horas de la noche del pasado domingo, donde una persona de sexo masculino falleció luego de recibir varias heridas con arma blanca. El hecho en afueras de un local de Tomatitas. “La víctima, un joven de 27 años de edad ingresó a la unidad de emergencia del Hospital San Juan de Dios, con múltiples heridas punzocortantes a nivel de tórax y cuello que comprometieron bazos importantes que ocasionaron su deceso”, finalizó.

La esposa del fallecido aseguró que los sospechosos ingresaron al local violentos y con la intención de provocar pelea. “Cuando nos encontramos ahí (en el local bailable Makin Peña), estos sujetos le han amenazado a mi esposo, el reaccionó por que agredieron a su hermana ( de la víctima) con botellas, yo le dije que no haga nada y nos vayamos, pero nos persiguieron y directo lo fueron a matar ( a su marido), esta muerto y me dejo viuda, tengo dos hijos que me preguntan por él (la víctima)”, finalizó.

