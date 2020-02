Gobernación insistirá con crédito bancario de Bs 30 millones

La Gobernación insistirá en la obtención de un préstamo bancario de 30 millones de bolivianos, que la Comisión de Hacienda de la Asamblea rechazó, en primera Instancia, al tener autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Hace una semana esta misma asamblea ha autorizado un fideicomiso de 192 millones, hoy día están trancando 30 millones que el mismo Ministerio de autorizado porque la gobernación tiene capacidad de endeudamiento”, afirmó el Secretario de Economía, Manuel Figueroa De Los Ríos.

“Habría que preguntarse si estos 30 millones son la hecatombe de las finanzas departamentales, espero que no sea una acción política, están atentando contra la población de dos temas sensibles, salud con la que se llenan la boca y la planta de tratamiento de San Blas”, dijo.

Para Figueroa no es coincidencia que las bancadas del MAS y Camino Al Cambio, en más de una oportunidad hayan trancado la gestión del Gobernador Adrián Oliva Alcázar, la Comisión de Hacienda está formada por miembros de esas bancadas.

Sobre el argumento del Asambleísta Mauricio Lea Plaza, de que estos dos proyectos para los cuales se precisa los 30 millones, conclusión del hospital Materno Infantil y la Planta de Tratamiento de San Blas, se haga con dinero del presupuesto de la gobernación, contestó: El trámite del crédito de 30 millones fue iniciado en julio del año pasado, “no le hemos sacado de bajo la manga para llevarlo a la Asamblea hoy día, producto de la improvisación que dice Lea Plaza, respondió el Secretario en respuesta a los legisladores.

La autorización del gobierno se logró hace 5 meses, el proyecto de ley estuvo en la asamblea bastante tiempo y recién lo vieron, cuestionó al informar que el gobernador está en La Paz gestionando el equipamiento para el Materno infantil, cuya conclusión está en duda. “Vamos a insistir, son obras importantes, conclusión del hospital Materno Infantil y la planta de tratamiento de San Blas, vamos a ver procedimientos internos de la Asamblea para hacerlo”, agregó el funcionario al reiterar la necesidad de recursos.

Estas obras necesitan financiamiento no solamente para la infraestructura como en el Materno Infantil, sino también para el equipamiento, que precisará otro monto considerado importante y probablemente de monto mayor al ejecutado en la construcción.

Sobre los ingresos económicos de la gobernación en el primer mes del año, enero, informó que llegó a 51 millones de bolivianos, como se había previsto, es probable que haya algunos incrementos en los meses siguientes, que favorecerán a la Gobernación.

Sectores tanto cívicos como sociales instaron a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), dar el visto bueno para que el departamento pueda acceder al crédito de 30 millones de bolivianos que serán destinados para la Planta de Tratamiento de San Blas y el Materno Infantil, considerando que quienes se oponen son asambleístas de Camino al Cambio (CC) y del Movimiento al Socialismo (MAS).

Cabe señalar que Lea Plaza, como miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental rechazó la propuesta de la Gobernación, que busca acceder a un nuevo crédito bancario de 30 millones de bolivianos. Dicha negativa generó el rechazo del Comité Cívico y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).

En ese entendido, representantes de las Instituciones de Tarija preocupados por la situación advirtieron con llevar “pititas” a la oficina del asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza, si éste no aprueba el crédito que financiará el Materno Infantil y la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de San Blas.

La directora de salud del Comité pro intereses del departamento de Tarija, Reina Sandoval, lamentó que por intereses políticos el legislador Lea Plaza esté truncando la gestión de recursos que serán destinados para proyectos estratégicos del departamento de Tarija. “No comprendemos la actitud del asambleísta Lea Plaza, ahora por época electoral nos hace deducir que está actuando por intereses políticos, pareciera que él no comprende que el departamento no recibe los mismos recursos de antes y que para evitar la paralización de obras se necesita un crédito”, apuntó Sandoval.

Sandoval señaló que de persistir en esta actitud del asambleísta Lea Plaza, que busca truncar el desarrollo de Tarija, se verán obligados de “llevar pititas” a la oficina del legislador, esto como una medida de protesta. “No es posible que cuando Tarija más necesita de hospitales, plantas de tratamiento, aparezcan estos intereses mezquinos que no ayudan en nada en dar solución a estos problemas, por el contrario, perjudican. No queremos pensar que el asambleísta Lea Plaza esté actuando por órdenes del exgobernador Cossío. Si no cambia de actitud, nos veremos obligados a llevar pititas a su oficina”, reclamó Sandoval.

