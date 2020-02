Economista sugiere vender empresas deficitarias del Estado

En analista económico Luis Fernando García, señaló que Bolivia ingresa en un proceso de crisis económica.

García, dijo que Bolivia se encuentra entre los países con menor crecimiento económico, que esa reducción se inició el 2006 hasta el 2018 y bajó de estar en el puesto 106 al puesto 128.

En un escenario político las ofertas políticas están plasmadas en intenciones, pero no dan a conocer una correcta expectativa a la población.

Indicó, que todos hablan de que no se harán ajustes a la economía del país y al despilfarro, de la deuda externa, pero no hablan de la deuda interna.

“Intentan decirnos que la deuda externa es la única que hay que mirar, parecería que la deuda interna no tiene ninguna validez”, expresó y explicó, que en el caso de las deudas internas nunca han sido condonadas, por lo que los datos que dan a conocer los gobiernos no es reflejo de la realidad. Están tratando de mostrar una figura que noes y se cometen errores al no transparentar todo.

El Profesional mencionó, que las empresas estatales, es uno de los factores que generan pérdidas económicas y deudas al país.

García, dijo que esas deudas muchas veces las tienen que pagar con créditos internacionales y con los impuestos que pagan todos los bolivianos. “Si no se tiene retorno, no se puede pensar que esa plata se volverá a reproducir”, agregó.

Con esa explicación, García propuso que las empresas estatales deficitarias, que generan pérdidas económicas y le cuestan dinero a los bolivianos, deberían ser vendidas. “Porque vamos a pagar para que se trabaje para 100 personas, cuando necesitamos que se trabaje para los 10 millones de bolivianos”, apuntó y reiteró, que las empresas que no funcionan en Bolivia generan deuda, y lo pagan los ciudadanos con sus impuestos.

García indicó, que muchas de esas empresas compiten con los mismos bolivianos y en algunos casos hasta monopolizan un rubro. “Las empresas que no están funcionan, no permiten el progreso, detienen la actividad económic”, enfatizó y. remarcó, que deben venderse las empresas deficitarias, el 51 por ciento deberían ser compradas por el sector privado y el 49 por ciento se podría dar el control a los trabajadores.

“No podemos seguir perdiendo plata, la gente somos tontos útiles”, expresó y mencionó que se debe aplicar el principio de desarrollo con las empresas deficitarias, para que no se compitan con iniciativas privadas. “El Estado termina compitiendo con la gente”.

El Economista agregó, que no se puede mantener a empresas que generan pérdidas y dijo que Bolivia es el último país en América Latina en riqueza.

García señaló, que el 90 por ciento de las exportaciones de llevar a 18 países el 2006, hoy sólo se llegan a 12 países. También, dijo que el 90 por ciento de las exportaciones estaban centradas en 28 rubros, pero hoy sólo alcanzan a 18 rubros, retrocediendo en el aparato productivo.

García, remarcó que la riqueza se genera con la inversión, el ahorro y la producción, sin embargo, en los últimos años se ha empobrecido al Estado, con una visión jurídica que aprieta más a la población para que pague más impuestos para que pudieran hacer más obras.

El experto en economía, dijo que en los candidatos políticos, no hablan del tema económico y dicen cualquier cosa.

No se habla de las empresas improductivas, que no compiten y se dice que no se harán ajustes, pero cuando venga la crisis económica, y estén tocando fondo, porque se tienen menor cantidad de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB) se tendrán que hacer ajustes en el tipo de cambio.

El Estado no fue productivo durante 14 años, periodo del Gobierno de Evo Morales, lo que para García, se tiene más de una década perdida, porque ahora Bolivia se encuentra en una posición similar o peor que la del 2006. “Hemos retrocedido”.

A ese escenario, García, indicó que no ayuda mucho la propuesta de los candidatos presidenciales, porque es vaga, no es concreta con una finalidad. “Estamos manejándonos desde el punto de vista político” y parecería que a la gente no le interesaría la propuesta programática.

Para el economista, los candidatos no tienen una meta en el tema económico, porque no sabemos a dónde va el país.

En el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) cuando estuvieron en el Gobierno hablaron de industrializar y pusieron varias fábricas, pero que no funcionan.

Aclaró, que en el capitalismo no hay derecha, ni izquierda, solamente tiene que ver con la inversión y si se genera fuentes de empleo.

Tipo de cambio

Con respecto al tipo de cambio en la moneda boliviana, García, dijo que tomando en cuenta el parámetro del 2006 que se encontraba el dólar en 8.23 bolivianos, ahora debería estar en 14 bolivianos un dólar.

Para García, el tipo de cambio aumenta la capacidad de compra, si no se modifica el tipo de cambio se pierden mercados y los productos no son competitivos.

Remarcó, que el dólar tiene que modificarse, aunque en la actualidad nadie quiere tocarlo.

Osmar Arroyo/El Andaluz

