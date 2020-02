Asociación Municipal de Karate denuncia paralelismo de dirigentes

La mañana de este jueves, el presidente de la Asociación Municipal de Karate, Amador Mendoza, aseguró que el Gobierno Municipal de Tarija sí les permite utilizar los predios deportivos de la ciudad. Asimismo, enfatizó en que hay otros dirigentes que están haciendo paralelismo ilegal y que es dirigido por José Luis Reyes.

“Hoy salimos a la prensa para poder desmentir la versión que hablaba don José Luis Reyes, decía que no había una asociación de karate, que mi persona no era parte de la Asociación, pero hoy estamos con los clubes que me reconocen como presidente”, dijo Mendoza.

Asimismo, manifestó que están contentos con el trabajo que realiza el director del Deporte, Roberto Bustamente, toda vez que cuentan con el apoyo y los ambientes para practicar. Indicó que en ningún momento negaron algún trámite dentro de esa dirección. “Seguramente hay dirigentes descontentos, pero nuestra Asociación viene trabajando de manera normal con miras de encarar esta gestión (…) Lo que quiere hacerse es un paralelismo que es ilegal”, agregó.

Finalmente, negó que se cobre por usar los predios deportivos, toda vez que, los ambientes del polifuncional, se usan de manera gratuita.

