Roban vivienda de ex concejal de Yacuiba

El exconcejal de Yacuiba, Emilio Vaca, muy entristecido, denunció este martes ante los medios de comunicación que la noche del lunes, antisociales ingresaron a su domicilio particular a robar. “Me han robado absolutamente todo, me dejaron la casa vacía, hasta me rompieron los colchones (…) Violentaron las puertas, se llevaron hasta mi ropa”.

La ex autoridad indicó que los antisociales también sustrajeron documentación importante, como ser los papeles de su casa, y también un folder de documentos de los procesos administrativos que le sigue el alcalde Ramiro Vallejos. “Tengo un álbum familiar, fotos con mi esposa e hijastro, pero sólo se llevaron las fotos de mi hija, eso me da bronca”.

Exclamó a las personas que están detrás de estos hechos que “se metan” con su persona, pero no con su hija, u otros familiares.

También manifestó que la Policía tardó en llegar ante su pedido de auxilio. “Di cuenta del robo a las 07 de la noche, yo llamé a la Policía tipo 7:15, y recién llegó tipo 12:30 de la noche (…) Llegaron, al verificar, hicimos rastrillaje por toda la comunidad y sólo hemos encontrados algunas cosas”. El hecho se registró en la Comunidad Nuevo Amanecer, donde la Autoridad tiene su domicilio.

Enfatizó que los vecinos de su comunidad siguen haciendo las averiguaciones correspondientes mediante un rastrillaje. “Yo no sospecho de nadie”.

Vaca informó que el día sábado su perro había sido envenenado, para que estos antisociales tengan mayor facilidad al ingresar a su domicilio. “Era un perro grande que yo había adoptado de la perrera, hice de todo para salvarlo (…) En la casa se pilló carne asada, que fue que se le dio a los perros para ingresar al domicilio”.

Indicó que sus vecinos no han visto nada, porque están a dos kilómetros de distancia; sin embargo, el más cercano está a 300 metros. “Primero acudí al vecino más cercano, pero él no ha visto nada, y el junto a su familia fue uno de los que ayudó en el rastrillaje para poder dar con los objetos robados”.

(El Andaluz/Yacuiba)

